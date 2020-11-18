Ср, 18.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • В ВОЗ предостерегли от лечения коронавируса антибиотиками

В ВОЗ предостерегли от лечения коронавируса антибиотиками

Антибиотики. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tito Wong / PantherMedia / Scanpix

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от лечения коронавируса антибиотиками. В Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии. Об этом говорится в исследовании ВОЗ.

"Долгосрочная проблема неправильного использования антибиотиков отдельными людьми и медицинскими учреждениями ухудшается из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно результатам исследования, использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно проведенному исследованию, 79-96% из тех, кто принимал антибиотики, не были заражены COVID-19, но пили лекарства, чтобы не заразиться. Среди тех, кто попал в больницу, также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты выдавались 75% заразившихся.

В частности, третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может в скором времени потерять свою эффективность, так как ряд европейских медицинских учреждений в начале пандемии пытались лечить коронавирус подобными препаратами.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что появление вакцины от коронавируса само по себе не остановит пандемию.

Кроме того, ВОЗ рассчитывает, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года.

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