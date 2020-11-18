Правительство обсудит проект трехлетней программы трудозанятости объемом 171 млн евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что законопроект определит период применения программы, в рамках которой предусмотрены оказание услуг рынка труда и выплата соответствующих пособий с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Общая цель программы состоит в сокращении продолжительности безработицы и в оказании помощи в трудоустройстве людям, которые в результате длительного пребывания в статусе безработных или по иным причинам не имевшие работы, не могли трудоустроиться, а также в смягчении нехватки рабочих рук и в профилактике безработицы.

Программа трудовой занятости финансируется из фонда целевого капитала услуг и пособий рынка труда.

Денежный объем программы в 2021 году составит порядка 56,7 млн евро, в 2022 году 58,8 млн евро и в 2023 году 55,8 млнг евро.

Проект был одобрен советом Больничной кассы 28 октября.

По состоянию на 1 ноября на учете в качестве безработных в Эстонии числились 50 487 человек, уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии составлял 7,8%. По сравнению с периодом начала чрезвычайной ситуации, к началу ноября количество зарегистрированных безработных выросло почти на 37%.