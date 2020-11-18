Авиакомпания, летающая из Таллинна по двум маршрутам, подала заявление о банкротстве

Бюджетный авиаперевозчик сообщил в заявлении в среду, что решил подать заявку на внешнее наблюдение в Ирландии, где находятся его авиационные активы. Внешнее наблюдение позволяет компаниям добиваться защиты от кредиторов в суде на срок до 100 дней и является частью процедуры банкротства.

У Norwegian есть дочерние компании авиакомпании в Ирландии - Norwegian Air International Limited и Arctic Aviation Assets. Первая выполняет большую часть международных рейсов авиакомпании, а вторая управляет ее флотом.

«Цель процесса - уменьшить задолженность, оптимизировать флот и привлечь новый капитал», - заявила Norwegian Air. Ожидается, что этот процесс займет до пяти месяцев.

Norwegian Air была основана в 1993 году и начала стремительное развитие почти десять лет назад, стремясь применить бизнес-модель, впервые разработанную Ryanair в Европе и Southwest в США. Но агрессивная стратегия оставила ее с огромными долгами и отсутствием пространства для маневра, когда дела пошли под гору.

Norwegian Air заявила в среду, что продолжит эксплуатацию своей маршрутной сети, которая была серьезно ограничена из-за коронавируса, и ее акции будут торговаться в обычном режиме на фондовой бирже Осло. В этом году акции потеряли более 98% своей стоимости.

На прошлой неделе перевозчик предупредил, что ему потребуются дополнительные денежные средства для продолжения работы в первом квартале следующего года и в последующий период.

Norwegian Air осуществляет полеты из Таллинна в Осло и Стокгольм.