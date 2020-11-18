ВОЗ фиксирует снижение новых случаев COVID-19 в Европе, но увеличение смертности

Согласно данным организации, число новых случаев в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.

Между тем, смертность среди лиц, заразившихся COVID-19, увеличивается, отметили в ВОЗ.

В частности, в Швеции в среду сообщили о рекордном для страны количестве смертей от коронавируса. Шведские службы здравоохранения подтвердили 96 летальных исходов, что стало самым высоким показателем за последние три месяца.

В Италии и Швейцарии складывается сложная ситуация с переполненными отделениями интенсивной терапии. С начала ноября в Италии число госпитализацией выросло в два раза, в больницах в настоящее время находятся около 33 тыс. человек, ощущается нехватка медицинских сотрудников, имеющих квалификацию для работы в реанимации. Врачи в Швейцарии в свою очередь сообщают, что все сертифицированные отделения интенсивной терапии в стране работают на полную мощность и свободных мест для пациентов больше нет.

В Венгрии на фоне роста заболеваемости продлили режим ЧС в стране до 8 февраля. Однако ограничения, такие как комендантский час с 20:00 до 05:00 и дистанционное обучение, должны быть отменены, как ожидается, 10 декабря.

Власти Португалии во вторник сообщили, что готовятся к продлению режима ЧС, который действует с прошлой недели. Министр здравоохранения страны Марта Темиду отметила, что в ближайшие две-три недели "эта вторая волна останется на высоком уровне и будет причиной серьезного беспокойства". Изначально ожидалось, что режим ЧС будет снят 23 ноября.

В Бельгии, между тем, отмечают улучшение эпидемиологической ситуации в последние дни. Власти и эксперты связывают это улучшение после многих недель усугублявшейся обстановки с действием строгих ограничительных мер в стране. "Впервые за недели, если не за несколько месяцев, все показатели идут на понижение. И в первый раз число смертей снижается", - заявил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив Ван Летем.