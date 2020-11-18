Фото ⟩ Для уборки под ласнамяэским виадуком инспекторам МуПо пришлось выгнать оттуда бездомных

Ответственным за благоустройство города чиновникам удалось очистить пространство под виадуком Смуули в Ласнамяэ только после того, как Муниципальная полиция выгнала оттуда бездомных, оккупировавших эту территорию, пишет Postimees.
По словам преcc-cекретаря МуПо, в среду в Ласнамяэ инспекторы пришли на помощь сотрудникам Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, которые хотели очистить систему ливневой канализации виадука Смуули, пролегающего через Лаагна-теэ.
Работа уже давно значилась в планах департамента, но ее не получалось выполнить из-за того, что под виадуком был разбит лагерь бездомных.
Хотя, по оценкам, под мостом постоянно проживает около 15 человек, во время рейда на месте было только двое бездомных. Мужчина и женщина сказали, что живут под виадуком почти полгода. У бездомных не было никаких документов, и они не проявили интереса к социальной помощи или подготовке необходимых документов. Они забрали с собой большие полиэтиленовые пакеты и уехали.
Из-под виадука сотрудники Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства собрали большое количество мусора.