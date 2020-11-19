Студия Postimees: можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?
Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях?
Тему прокомментирует в студии Postimees многодетная мать, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). Смотрите прямой эфир в 15.00!
- Какова перспектива дела Репс?
- Как поступила бы Яна Тоом на месте Майлис Репс? Ушла бы в отставку с поста министра?
- Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?
- За чей счет министр оплатила налог на спецльготу?
- Можно ли закрывать глаза на коррупционные моменты, приподнимая роль материнства в обществе?
- Должны ли СМИ и общество проявлять сочувствие к матерям-одиночкам, работающим на высоких должностях?
- Почему женщин по-прежнему мало в политике и на руководящих постах?