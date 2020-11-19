Чт, 19.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Студия Postimees: можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?

Студия Postimees: можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?
15:00

Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях?

Тему прокомментирует в студии Postimees многодетная мать, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия). Смотрите прямой эфир в 15.00!

  • Какова перспектива дела Репс?
  • Как поступила бы Яна Тоом на месте Майлис Репс? Ушла бы в отставку с поста министра? 
  • Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?
  • За чей счет министр оплатила налог на спецльготу?  
  • Можно ли закрывать глаза на коррупционные моменты, приподнимая роль материнства в обществе? 
  • Должны ли СМИ и общество проявлять сочувствие к матерям-одиночкам, работающим на высоких должностях?
  • Почему женщин по-прежнему мало в политике и на руководящих постах?

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