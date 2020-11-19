Чт, 19.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
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  • Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?
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Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?

  • Считаю, что Майлис Репс вела себя неправильно
  • Мать шестерых детей не может работать с полной отдачей
  • Многодетному министру нужен специальный соцпакет
  • У меня мама работала в ЦК КП Эстонии, но на служебной машине я ездила только раз

Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться прокуратура и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях?

Тему прокомментировала в студии Postimees многодетная мать, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Какова перспектива дела Репс?

– Я бы сейчас обратила внимание на действие прокуратуры, которая может опираться на внятную законодательную базу и имеет значительно больше рычагов воздействия, в отличие от комиссии по борьбе с коррупцией.

Министр юстиции Райво Аэг сказал, что они этим делом займутся. И это хорошо. Пускай займутся, потому что всем нужна ясность.

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– Вы сама – мать пятерых детей. Вы бы ушли в отставку на месте Майлис Репс?

– Ставить себя на место Майлис Репс – дело неблагодарное. Мне не нравится участие в разного рода расстрельных командах, а сейчас Майлис не бьет только ленивый. Я с вашего позволения не буду к этому хору присоединяться.

Я не одобряю поведение Майлис Репс, но я его понимаю. Меня нельзя сравнивать с Репс, потому что я пришла в политику, когда четверо из пяти моих детей были уже взрослыми людьми.

Наша жизнь в Эстонии устроена так, что если у тебя шестеро детей, ты не можешь работать с полной отдачей.

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Другое дело, что весь этот «кейс» открыл массу узких мест.

Если государство считает, что нам нужен многодетный министр, то необходимо создать для него специальный соцпакет.

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Это нормально, что такой человек, отправляясь на работу, будет получать определенную компенсацию.

Если налогоплательщик будет знать, что приходит министр с определенным соцпакетом, это всех устроит, потому что такие расходы в масштабах госбюджета – это крохи.

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Всем всё будет ясно, и человеку не придется повсюду бегать, пытаясь организовать эту логистику.

Во-вторых, сейчас звучат обвинения в адрес журналистов относительно незаконной слежки.

Считаю, что у нас дырявый Закон о слежке. В перечень организаций, которые могут заниматься этой деятельностью, не входят журналисты. Но это часть работы журналиста!

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У нас нет Закона о прессе. В результате журналисты сейчас оказались между молотом и наковальней, их обвиняют в незаконной слежке, потому что они – не Полиция безопасности (КаПо). С другой стороны, это часть их работы. Это называется расследовательской журналистикой.

Если мы и дальше пойдем этим путем, мы придем к цензуре! Закон о слежке нужно пересматривать и делать исключение для прессы. Либо надо принимать Закон о СМИ, как это сделано во многих странах.

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И, наконец, мать шестерых детей не может работать полноценно почти нигде, потому что гибких работодателей очень мало. Значит, надо менять, увеличивать и пересматривать социальные пакеты.

– Должны ли СМИ и общество сочувствовать матерям-одиночкам? Министры и депутаты – не бедные люди!

– К сочувствию нельзя никого обязать. Сейчас мнения разделились – одни очень сопереживают Майлис, другие ее осуждают. При этом практически одновременно с выходом этой статьи министр окружающей среды заявляет по радио, что потепление климата – это не заслуга человека. Считаю, что это скандал! Однако, данное заявление прошло мимо внимания общественности, потому что говорить о злоупотреблениях Майлис Репс – проще и понятнее.

– В случае с Майлис Репс речь идет о деньгах налогоплательщика! Вы считаете, что некорректное использование этих средств – не проблема?

– Это проблема! Только давайте оставим эту проблему Райво Аэгу и его ведомству.

– Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?

– Не хочу занимать чью-либо сторону в этом конфликте.

Считаю, что Майлис вела себя неправильно. Так вести себя не надо. Да, это неуважительно по отношению к налогоплательщику.

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Надеюсь, что все стороны сделают выводы. Майлис, кстати, уже извинилась. И правильно сделала. С другой стороны, спасибо Õhtuleht! Считаю, что такие вещи нужно вытаскивать на поверхность.

– Извиняет ли Майлис Репс то, что налог на спецльготу за ее автомобиль был уплачен? Она же платила его не из своего кармана!

– Если мы хотим, чтобы на ответственных постах с занятостью 24/7 работали люди с таким семейным багажом, мы должны создать для этого условия. А что касается налога на спецльготу, то мало кто на улице сможет ответить, что это такое.

– Уверена, что мелкий и средний бизнес прекрасно знает, что такое налог на спецльготу, потому что владельцы фирм, чтобы иметь возможность использовать автомобили во внеслужебных целях, должны платить этот налог из собственного кармана. У них и возникает вопрос: почему министр может возить детей в школу за государственный счет, а владельцы фирм – за счет их же фирм не могут?

– Повторяю, что вся эта история обнаружила ряд узких мест, и с этим надо разобраться.

– Может быть, Центристская партия и разберется в этом?

– Я очень на это надеюсь, потому что происходящее бьет по престижу и доверию. Этому нет оправдания, хотя по-человечески я понимаю Майлис. В этой ситуации всем плохо, и детям тоже. Особенно, когда речь идет об опубликованных в прессе фотографиях детей.

– Можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?

– Я не стану обсуждать коррупционные сцены, пока не будет заключения прокуратуры.  

– Можно ли материнством прикрывать сомнительные схемы?

– Это нехорошо. Вчера на конференции «Женщины в политике» мы говорили о том, что женщин проще бить в политике. Возник вопрос: «А если бы похожий скандал случился с министром-мужчиной, многодетным отцом?». Думаю, что реакция не была бы не столь острой.

Я привела на конференции пример из собственной биографии.

Когда я ехала в набитом трамвае на 9-м месяце беременности и мне было почти 40 лет, никто даже не подумал уступить мне место.

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Зашел молодой мужчина с 3-летним ребенком на руках, ему немедленно уступили место, потому что мужчина с ребенком – это мило, «ми-ми-ми». А женщина со своим выводком – сама нарожала, сама и возись!

В этом смысле женщинам, в том числе в политике, достается больше. И Майлис достается больше, чем досталось бы мужчине на ее месте.

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– В соцсетях уже прозвучало, мол, попробуйте найти министра, который не пользуется служебным авто в личных целях…

– Это еще одно узкое место. Должно быть четко объяснено, что можно и чего нельзя министру. В соцсетях еще прозвучало, что вот, мол, у вас там советские привычки…

У меня мама работала в ЦК Компартии Эстонии, но на служебной машине я ездила один раз в жизни. Это было неприлично! И не надо рассказывать, что это пришло из проклятого прошлого.

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Необходимо регламентировать подобные процедуры, чтобы серых зон было меньше.

– А сам политик не способен грамотно организовать присмотр за своими детьми?

– А как грамотно организовать свою жизнь, если вы одна и у вас шестеро детей?

– При наличии средств и возможностей, почему бы и нет?

– Что мы называем средствами? Зарплата 5700 грязными. Этого достаточно на семью в 7 человек?

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– Не считая прочих благ: оплаты телефонных разговоров, бензина и т.д.

– Телефонные звонки и бензин оплачиваются только в том случае, если это служебные расходы. По-хорошему у министра должно быть два телефона, и два автомобиля – служебные и личные.

5700 – это хорошая зарплата, но у Майлис и огромная семья. Не стоит полагать, что из этих средств можно нанять себе гувернанток и т.д. Тогда это будет в ущерб образованию детей и т.д.

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Вот тут и нужно решить, можем ли мы себе позволить соцпакет для многодетного министра или нет.

– Вы предлагаете увеличить расходы на таких министров?

– Нет! Я предлагаю договориться о том, можем мы себе это позволить или нет. Пока же женская роль в политике вытекает из женской роли в обществе. Мы просто смотрим на вещи по-другому.

Если мы вытесним женщин из политики, не давая им возможности совмещать политику с семейной жизнью, то получим мужеподобное правительство мачо. Зато сэкономим.

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– Мы не вытесняем Майлис из политики, а призываем уважительно относиться к налогоплательщику…

– Я полагаю, что Майлис надо сильно скорректировать свое поведение. Извинения она уже принесла. Такие вещи недопустимы на будущее.

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Но надо бы понимать, что подумает следующий кандидат в министры, у которого будет похожая ситуация: мне это надо или нет?

Женщин в политике мало по многим причинам. У всех крупных партий есть идея фикс: сделать предвыборные списки полосатыми – чередовать мужчину-кандидата с женщиной. И мы никогда не можем это сделать, потому что женщины в политику не хотят.

– Почему?

– Потому что политика – очень токсичная среда. Мужчину в подобных ситуациях, как у Майлис, бьют меньше. Да, и зарплаты намного лучше в частном секторе. Майлис в частном секторе получала бы больше, будь она вице-президентом банка.

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– Только есть большая разница: в министерстве она тратит деньги налогоплательщика, а в бизнесе ей пришлось бы их зарабатывать.

– Верно. Но теоретически она могла бы работать в бизнесе. Если государство хочет экономить на членах правительства, мы получим то, что имеем.

Тут Март Хельме недавно высказался, что Майлис – коррупционер. И это говорит человек, сидящий на мызе, отремонтированной непонятно на какие деньги! Он обвиняет многодетную мать в коррупции!

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– Как продвигать женщин в политике? Закрывать на многое глаза?

– Женщины должны отращивать себе толстую кожу. Вчера на конференции все сошлись во мнении, что при соблюдении всех правил игры Майлис не могла бы работать министром. Миссия невыполнима! Нужно менять правила игры.

Есть еще кое-что.

Наш стеклянный потолок – это мужчины рядом с нами. Это тот мужчина, который не может пережить того, что тебя знает в лицо каждая собака и ты получаешь больше денег. Таких мужчин очень много!

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– А как же вы успешно совмещаете быт и карьеру?

– Я совмещаю карьеру и быт, но не совмещаю карьеру, быт и мужчину. Я во втором разводе.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko

ФОТО: TAIRO LUTTER/

  • Какова перспектива дела Репс?
  • Как поступила бы Яна Тоом на месте Майлис Репс? Ушла бы в отставку с поста министра? 
  • Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?
  • За чей счет министр оплатила налог на спецльготу?  
  • Можно ли закрывать глаза на коррупционные моменты, приподнимая роль материнства в обществе? 
  • Должны ли СМИ и общество проявлять сочувствие к матерям-одиночкам, работающим на высоких должностях?
  • Почему женщин по-прежнему мало в политике и на руководящих постах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko

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