Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?

- Считаю, что Майлис Репс вела себя неправильно
- Мать шестерых детей не может работать с полной отдачей
- Многодетному министру нужен специальный соцпакет
- У меня мама работала в ЦК КП Эстонии, но на служебной машине я ездила только раз
Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться прокуратура и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях?
Тему прокомментировала в студии Postimees многодетная мать, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия).
Выдержки из беседы:
– Какова перспектива дела Репс?
– Я бы сейчас обратила внимание на действие прокуратуры, которая может опираться на внятную законодательную базу и имеет значительно больше рычагов воздействия, в отличие от комиссии по борьбе с коррупцией.
– Вы сама – мать пятерых детей. Вы бы ушли в отставку на месте Майлис Репс?
– Ставить себя на место Майлис Репс – дело неблагодарное. Мне не нравится участие в разного рода расстрельных командах, а сейчас Майлис не бьет только ленивый. Я с вашего позволения не буду к этому хору присоединяться.
Я не одобряю поведение Майлис Репс, но я его понимаю. Меня нельзя сравнивать с Репс, потому что я пришла в политику, когда четверо из пяти моих детей были уже взрослыми людьми.
Другое дело, что весь этот «кейс» открыл массу узких мест.
Это нормально, что такой человек, отправляясь на работу, будет получать определенную компенсацию.
Всем всё будет ясно, и человеку не придется повсюду бегать, пытаясь организовать эту логистику.
Во-вторых, сейчас звучат обвинения в адрес журналистов относительно незаконной слежки.
У нас нет Закона о прессе. В результате журналисты сейчас оказались между молотом и наковальней, их обвиняют в незаконной слежке, потому что они – не Полиция безопасности (КаПо). С другой стороны, это часть их работы. Это называется расследовательской журналистикой.
И, наконец, мать шестерых детей не может работать полноценно почти нигде, потому что гибких работодателей очень мало. Значит, надо менять, увеличивать и пересматривать социальные пакеты.
– Должны ли СМИ и общество сочувствовать матерям-одиночкам? Министры и депутаты – не бедные люди!
– К сочувствию нельзя никого обязать. Сейчас мнения разделились – одни очень сопереживают Майлис, другие ее осуждают. При этом практически одновременно с выходом этой статьи министр окружающей среды заявляет по радио, что потепление климата – это не заслуга человека. Считаю, что это скандал! Однако, данное заявление прошло мимо внимания общественности, потому что говорить о злоупотреблениях Майлис Репс – проще и понятнее.
– В случае с Майлис Репс речь идет о деньгах налогоплательщика! Вы считаете, что некорректное использование этих средств – не проблема?
– Это проблема! Только давайте оставим эту проблему Райво Аэгу и его ведомству.
– Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?
– Не хочу занимать чью-либо сторону в этом конфликте.
Надеюсь, что все стороны сделают выводы. Майлис, кстати, уже извинилась. И правильно сделала. С другой стороны, спасибо Õhtuleht! Считаю, что такие вещи нужно вытаскивать на поверхность.
– Извиняет ли Майлис Репс то, что налог на спецльготу за ее автомобиль был уплачен? Она же платила его не из своего кармана!
– Если мы хотим, чтобы на ответственных постах с занятостью 24/7 работали люди с таким семейным багажом, мы должны создать для этого условия. А что касается налога на спецльготу, то мало кто на улице сможет ответить, что это такое.
– Уверена, что мелкий и средний бизнес прекрасно знает, что такое налог на спецльготу, потому что владельцы фирм, чтобы иметь возможность использовать автомобили во внеслужебных целях, должны платить этот налог из собственного кармана. У них и возникает вопрос: почему министр может возить детей в школу за государственный счет, а владельцы фирм – за счет их же фирм не могут?
– Повторяю, что вся эта история обнаружила ряд узких мест, и с этим надо разобраться.
– Может быть, Центристская партия и разберется в этом?
– Я очень на это надеюсь, потому что происходящее бьет по престижу и доверию. Этому нет оправдания, хотя по-человечески я понимаю Майлис. В этой ситуации всем плохо, и детям тоже. Особенно, когда речь идет об опубликованных в прессе фотографиях детей.
– Можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?
– Я не стану обсуждать коррупционные сцены, пока не будет заключения прокуратуры.
– Можно ли материнством прикрывать сомнительные схемы?
– Это нехорошо. Вчера на конференции «Женщины в политике» мы говорили о том, что женщин проще бить в политике. Возник вопрос: «А если бы похожий скандал случился с министром-мужчиной, многодетным отцом?». Думаю, что реакция не была бы не столь острой.
Я привела на конференции пример из собственной биографии.
Зашел молодой мужчина с 3-летним ребенком на руках, ему немедленно уступили место, потому что мужчина с ребенком – это мило, «ми-ми-ми». А женщина со своим выводком – сама нарожала, сама и возись!
– В соцсетях уже прозвучало, мол, попробуйте найти министра, который не пользуется служебным авто в личных целях…
– Это еще одно узкое место. Должно быть четко объяснено, что можно и чего нельзя министру. В соцсетях еще прозвучало, что вот, мол, у вас там советские привычки…
Необходимо регламентировать подобные процедуры, чтобы серых зон было меньше.
– А сам политик не способен грамотно организовать присмотр за своими детьми?
– А как грамотно организовать свою жизнь, если вы одна и у вас шестеро детей?
– При наличии средств и возможностей, почему бы и нет?
– Не считая прочих благ: оплаты телефонных разговоров, бензина и т.д.
– Телефонные звонки и бензин оплачиваются только в том случае, если это служебные расходы. По-хорошему у министра должно быть два телефона, и два автомобиля – служебные и личные.
Вот тут и нужно решить, можем ли мы себе позволить соцпакет для многодетного министра или нет.
– Вы предлагаете увеличить расходы на таких министров?
– Нет! Я предлагаю договориться о том, можем мы себе это позволить или нет. Пока же женская роль в политике вытекает из женской роли в обществе. Мы просто смотрим на вещи по-другому.
– Мы не вытесняем Майлис из политики, а призываем уважительно относиться к налогоплательщику…
Но надо бы понимать, что подумает следующий кандидат в министры, у которого будет похожая ситуация: мне это надо или нет?
Женщин в политике мало по многим причинам. У всех крупных партий есть идея фикс: сделать предвыборные списки полосатыми – чередовать мужчину-кандидата с женщиной. И мы никогда не можем это сделать, потому что женщины в политику не хотят.
– Почему?
– Только есть большая разница: в министерстве она тратит деньги налогоплательщика, а в бизнесе ей пришлось бы их зарабатывать.
– Верно. Но теоретически она могла бы работать в бизнесе. Если государство хочет экономить на членах правительства, мы получим то, что имеем.
– Как продвигать женщин в политике? Закрывать на многое глаза?
– Женщины должны отращивать себе толстую кожу. Вчера на конференции все сошлись во мнении, что при соблюдении всех правил игры Майлис не могла бы работать министром. Миссия невыполнима! Нужно менять правила игры.
Есть еще кое-что.
– А как же вы успешно совмещаете быт и карьеру?
Подробнее в повторе!
- Какова перспектива дела Репс?
- Как поступила бы Яна Тоом на месте Майлис Репс? Ушла бы в отставку с поста министра?
- Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?
- За чей счет министр оплатила налог на спецльготу?
- Можно ли закрывать глаза на коррупционные моменты, приподнимая роль материнства в обществе?
- Должны ли СМИ и общество проявлять сочувствие к матерям-одиночкам, работающим на высоких должностях?
- Почему женщин по-прежнему мало в политике и на руководящих постах?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko