Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?

– В случае с Майлис Репс речь идет о деньгах налогоплательщика! Вы считаете, что некорректное использование этих средств – не проблема?

– Это проблема! Только давайте оставим эту проблему Райво Аэгу и его ведомству.

– Чем измеряется уважение к налогоплательщику – количеством потраченных из его кармана денег или отношением?

– Не хочу занимать чью-либо сторону в этом конфликте.

Считаю, что Майлис вела себя неправильно. Так вести себя не надо. Да, это неуважительно по отношению к налогоплательщику. 96

Надеюсь, что все стороны сделают выводы. Майлис, кстати, уже извинилась. И правильно сделала. С другой стороны, спасибо Õhtuleht! Считаю, что такие вещи нужно вытаскивать на поверхность.

– Извиняет ли Майлис Репс то, что налог на спецльготу за ее автомобиль был уплачен? Она же платила его не из своего кармана!

– Если мы хотим, чтобы на ответственных постах с занятостью 24/7 работали люди с таким семейным багажом, мы должны создать для этого условия. А что касается налога на спецльготу, то мало кто на улице сможет ответить, что это такое.

– Уверена, что мелкий и средний бизнес прекрасно знает, что такое налог на спецльготу, потому что владельцы фирм, чтобы иметь возможность использовать автомобили во внеслужебных целях, должны платить этот налог из собственного кармана. У них и возникает вопрос: почему министр может возить детей в школу за государственный счет, а владельцы фирм – за счет их же фирм не могут?

– Повторяю, что вся эта история обнаружила ряд узких мест, и с этим надо разобраться.

– Может быть, Центристская партия и разберется в этом?

– Я очень на это надеюсь, потому что происходящее бьет по престижу и доверию. Этому нет оправдания, хотя по-человечески я понимаю Майлис. В этой ситуации всем плохо, и детям тоже. Особенно, когда речь идет об опубликованных в прессе фотографиях детей.

– Можно ли материнством прикрывать коррупционные схемы?

– Я не стану обсуждать коррупционные сцены, пока не будет заключения прокуратуры.

– Можно ли материнством прикрывать сомнительные схемы?

– Это нехорошо. Вчера на конференции «Женщины в политике» мы говорили о том, что женщин проще бить в политике. Возник вопрос: «А если бы похожий скандал случился с министром-мужчиной, многодетным отцом?». Думаю, что реакция не была бы не столь острой.

Я привела на конференции пример из собственной биографии.

Когда я ехала в набитом трамвае на 9-м месяце беременности и мне было почти 40 лет, никто даже не подумал уступить мне место. 96

Зашел молодой мужчина с 3-летним ребенком на руках, ему немедленно уступили место, потому что мужчина с ребенком – это мило, «ми-ми-ми». А женщина со своим выводком – сама нарожала, сама и возись!