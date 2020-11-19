Вопрос государственной важности: в Рийгикогу обсудят, как привлечь в школы новое поколение учителей

Со вступительным докладом выступит председатель комиссии по культуре Ааду Муст. «Обсуждение, касающееся привлечения в школы нового поколения учителей и повышения престижности профессии учителя, было одним из наиболее основательных и конструктивных в комиссии по культуре. В процессе обсуждения ситуации с владельцами и руководителями школ, учителями, представителями образовательных организаций и университетов мы выяснили, в чем заключаются наиболее серьезные недостатки и какие принятые ранее политические решения не выполнили поставленных целей, – сказал Муст. – Теперь необходимо собрать все мысли, возникшие в процессе обсуждения, передать их в качестве вопроса государственной важности в большой зал Рийгикогу и приступить к поиску решений.

С докладами выступят преподаватель истории и обществоведения Таллиннского французского лицея и координатор обучения учащихся с особыми образовательными потребностями Лийз Рейер, профессор и руководитель Центра «Pedagogicum» Тартуского университета Маргус Педасте и министр образования и науки Майлис Репс.

О проблемах прироста учителей говорят уже годами. Об этом говорили университеты, директора школ, учителя. Осенью 2019 года была проведена встреча учителей-экспертов из предметных секций со всеми фракциями Рийгикогу. Четкое желание учителей было обеспечить сохранение единой школы и высокое качество образования по всей Эстонии. Однако, это сложно обеспечить в условиях, когда с учениками работают так называемые случайные люди, а прирост учителей очень низкий. Внешнее оценивание результатов учебы и дистанционное обучение показали, что качество образования от школы к школе очень разное. Это положение не является жизнеспособным.

«Качественное образование должно быть государственным приоритетом. Улучшение человеческого ресурса должно быть главной целью системы образования. Чем образованнее люди, тем в более сильном обществе мы живем. Учитель, обладающий очень хорошими знаниями по своему предмету, обладающий замечательным учебно-методичным репертуаром и преданный своему делу, сможет предоставить ученику лучшие условия для развития, а также компенсировать для ребенка то, что дома ему не могут предложить», – считает учитель истории и обществоведения в Таллиннском французском лицее Лийз Рейер.

Согласно визуальной статистике образования в базе данных HaridusSilm в общеобразовательных школах Эстонии работает 15 843 учителя. Из них более 5000 не имеют соответствующей квалификации учителя. На сегодняшний день в Эстонии среди учителей есть 15 человек, которые преподают в школе, имея только 9 классов образования, также у 946 человек только среднее образование.

«Для того, чтобы выпускники гимназии стали снова ценить профессию учителя, и решился бы вопрос о приросте учителей, нужно большие и тщательные изменения ценностей и установок как в обществе в целом, так и в институтах публичного сектора, которые несут государственную ответственность за жизнеспособность качественного образования, - считает завуч и классный руководитель в Таллинской реальной школе, а также координатор сети обществ учителей-предметников Мадис Сомелар. – Немедленно следует решить вопрос с зарплатой учителей и преподавателей университетов. Так как мы желаем, чтобы на учителей училась способная молодежь, а степень магистра это вторая ступень высшего образования, то минимальная зарплата учителя, работающего с полным рабочим временем, должна составлять 1800 евро. Зарплата классного руководителя должна составлять 300-400 евро в зависимости от размера класса. Существенно стоит увеличить стипендию для студентов, учащихся на учителей. Также в области природоведения и точных наук нехватка учителей особо велика. Стоит разработать карьерную модель учителей».