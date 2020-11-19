Чт, 19.11.2020
Что бы вы вообще делали без меня? Хах! Вы же без меня вообще жить не можете. Минимум пять лет я давал вам работу и хлеб. Март Хельме
Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель

Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель

На фото ель, которая в этом году украсит Ратушную площадь.

ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

Из-за обрушившегося на Эстонию сильного ветра запланированная на четверг, 19 ноября, установка рождественской ели на Ратушной площади Таллинна переносится на более позднее время, сообщила пресс-служба Кесклиннаской районной управы.

Ель, которая в скором времени украсит Ратушную площадь, была найдена в столичном микрорайоне Пяэскюла, где она росла на протяжении 45 лет.

В четверг утром дерево должны были спилить, но из-за сложных погодных условий это оказалось невозможно: сильные порывы ветра не позволяют валить деревья в непосредственной близости от жилых домов. 

Власти района Кесклинн пока не знают, когда ель доставят на Ратушную площадь, поскольку, согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер покинет Эстонию лишь к концу недели.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back