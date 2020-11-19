Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель

Из-за обрушившегося на Эстонию сильного ветра запланированная на четверг, 19 ноября, установка рождественской ели на Ратушной площади Таллинна переносится на более позднее время, сообщила пресс-служба Кесклиннаской районной управы.
Ель, которая в скором времени украсит Ратушную площадь, была найдена в столичном микрорайоне Пяэскюла, где она росла на протяжении 45 лет.
В четверг утром дерево должны были спилить, но из-за сложных погодных условий это оказалось невозможно: сильные порывы ветра не позволяют валить деревья в непосредственной близости от жилых домов.
Власти района Кесклинн пока не знают, когда ель доставят на Ратушную площадь, поскольку, согласно прогнозам синоптиков, сильный ветер покинет Эстонию лишь к концу недели.