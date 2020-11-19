Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель

Ель, которая в скором времени украсит Ратушную площадь, была найдена в столичном микрорайоне Пяэскюла, где она росла на протяжении 45 лет.

В четверг утром дерево должны были спилить, но из-за сложных погодных условий это оказалось невозможно: сильные порывы ветра не позволяют валить деревья в непосредственной близости от жилых домов.