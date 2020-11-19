Сербия разгромила Россию в футбольной Лиге наций

Сначала отличился полузащитник клуба "Олимпик" (Марсель) Неманья Радоньич (10-я минута). Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович оформил дубль - на 25-й минуте и в добавленное время первого тайма (45+1). На 41-й минуте третий гол в ворота россиян забил форвард итальянской "Фиорентины" Душан Влахович. Филип Младенович из гданьской "Легии" установил на 64-й минуте окончательный счет в матче.

Черчесов заменил вратаря

В перерыве главный тренер сборной России Станислав Черчесов заменил сразу четырех игроков, включая вратаря, поставив вместо Маринато Гилерме Сослана Джанаева, однако это не спасло команду от поражения.

"Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения", - отметила пресс-служба сборной РФ после матча.

Капитан сборной России Георгий Джикия после матча против Сербии:



«Говорить особо нечего, хочется просто извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020