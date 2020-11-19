Чт, 19.11.2020
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Март Хельме
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Власти Австралии признали незаконные убийства десятков афганцев австралийскими военными

Австралийский генерал Ангус Кэмпбелл.

ФОТО: EPA/Scanpix

Власти Австралии в четверг объявили, что 19 нынешних и бывших солдат будут переданы для потенциального уголовного преследования за предполагаемое убийство 39 афганских жителей, большинство из которых были захвачены в плен безоружными.

Проводящееся расследование касается действий сотрудников спецназа Австралии в Афганистане с 2005 по 2016 год.

Австралийский генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что существует достоверная информация о том, что все эти убийства было свершены не на полях сражений. "Это свидетельствует о самых серьезных нарушениях военного поведения и профессиональных ценностей", - сказал Кэмпбелл журналистам в Канберре.

По его словам, незаконные убийства гражданских лиц и заключенных никогда не являлись приемлемым.

Генерал сообщил, что дела на 19 нынешних и бывших военнослужащих Австралии будут переданы в ближайшее время назначенному специальному следователю, чтобы определить, достаточно ли доказательств для судебного преследования.

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