Власти Австралии признали незаконные убийства десятков афганцев своими военными

Проводимое расследование касается действий сотрудников спецназа Австралии в Афганистане с 2005 по 2016 год.

Австралийский генерал Ангус Кэмпбелл заявил, что существует достоверная информация о том, что все эти убийства было свершены не на полях сражений.

"Это свидетельствует о самых серьезных нарушениях военного поведения и профессиональных ценностей", - сказал Кэмпбелл журналистам в Канберре.

По его словам, незаконные убийства гражданских лиц и заключенных никогда не являлись приемлемым.