Новый министр внутренних дел от EKRE не стал осуждать Майлис Репс

"Я всегда исхожу из того, имею ли я право быть судьей. Первой дать свою оценку должна сама Майлис Репс, а потом надо выслушать, что скажут ее фракция и партнеры по коалиции, но я хотел бы, чтобы эта ситуация немного успокоилась. Мы видим, что здесь есть один очень хороший человек, который выполняет две роли - матери и хорошего министра. Может быть, здесь что-то действительно пошло не так, но стоит притормозить с обвинениями, посмотреть, что там было, как она сама это понимает. Я думаю, что они примут правильные решения, но я не судья Майлис Репс", - заявил Алар Ланеман в среду поздно вечером в прямом эфире передачи "Первая студия" на телеканале ETV.