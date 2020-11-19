Соперником сборной Эстонии по футболу по стыковым матчам Лиги наций УЕФА станет Кипр

Матчи состоятся в 2022 году, а проигравший вылетит в слабейший дивизион - лигу D.

Выступавшая в Лиге С сборная Эстонии заняла последнее место в своей группе, заработав всего 3 очка: у нее три ничьи и три поражения в шести матчах.