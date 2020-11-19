Чт, 19.11.2020
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  • Соперником сборной Эстонии по футболу по стыковым матчам Лиги наций УЕФА станет Кипр

Соперником сборной Эстонии по футболу по стыковым матчам Лиги наций УЕФА станет Кипр

Момент матча между сборными Грузии и Эстонии.

ФОТО: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Для того, чтобы сохранить прописку в Лиге С Лиги наций УЕФА, сборной Эстонии по футболу предстоят стыковые матчи против команды Кипра, финишировавшей на последнем место в своей группе, пишет Rus.ERR.

Матчи состоятся в 2022 году, а проигравший вылетит в слабейший дивизион - лигу D.

Выступавшая в Лиге С сборная Эстонии заняла последнее место в своей группе, заработав всего 3 очка: у нее три ничьи и три поражения в шести матчах.

Последняя победа сборной Эстонии случилась в марте 2019 года, когда в гостях был повержен Гибралтар - 1:0. С тех пор эстонские футболисты провели 16 поединков, из которых 12 проиграли.

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