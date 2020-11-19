Соперником сборной Эстонии по футболу по стыковым матчам Лиги наций УЕФА станет Кипр

Для того, чтобы сохранить прописку в Лиге С Лиги наций УЕФА, сборной Эстонии по футболу предстоят стыковые матчи против команды Кипра, финишировавшей на последнем место в своей группе, пишет Rus.ERR.
Матчи состоятся в 2022 году, а проигравший вылетит в слабейший дивизион - лигу D.
Выступавшая в Лиге С сборная Эстонии заняла последнее место в своей группе, заработав всего 3 очка: у нее три ничьи и три поражения в шести матчах.
Последняя победа сборной Эстонии случилась в марте 2019 года, когда в гостях был повержен Гибралтар - 1:0. С тех пор эстонские футболисты провели 16 поединков, из которых 12 проиграли.