Второе чтение проекта госбюджета завершилось ночью, поправки оппозиции отклонили

Уже в четверг после полуночи оппозиционные реформисты и социал-демократы предложили прервать чтение законопроекта, но депутаты из фракций правящей коалиции их не поддержали.

В итоге главный финансовый документ страны был направлен на третье, заключительное чтение, а срок подачи поправок к прошедшему второе чтение законопроекту - 30 ноября.

Окончательно утверждать бюджет депутаты будут в декабре.