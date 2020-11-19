Чт, 19.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Второе чтение проекта госбюджета завершилось ночью, поправки оппозиции отклонили

Второе чтение проекта госбюджета завершилось ночью, поправки оппозиции отклонили

Рийгикогу.

ФОТО: Tairo Lutter

Более восьми часов ушло у депутатов Рийгикогу на второе чтение проекта о госбюджете на 2021 год, а предложенные оппозицией поправки были отклонены, пишет Rus.ERR.

Уже в четверг после полуночи оппозиционные реформисты и социал-демократы предложили прервать чтение законопроекта, но депутаты из фракций правящей коалиции их не поддержали.

В итоге главный финансовый документ страны был направлен на третье, заключительное чтение, а срок подачи поправок к прошедшему второе чтение законопроекту - 30 ноября. 

Окончательно утверждать бюджет депутаты будут в декабре. 

Объем расходов в государственном бюджете на 2021 год составляет почти 13 миллиардов, объем доходов - порядка 11 миллиардов евро. 

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