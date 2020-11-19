Пярнуский кайтселийтчик хранил дома килограммы взрывчатых веществ

Дом, в который зашли полицейские и саперы, принадлежал теперь уже бывшему кайтселийтчику 56-летнему Яанусу Раннаоя.

Перед началом обыска ему была предоставлена возможность добровольно сказать, где находится оружие и боеприпасы. Раннаоя сообщил, где лежат винтовка Мосина и мина, а также противотанковое ружье и еще одна мина без взрывателя.

Но во время обыска в доме было найдено гораздо больше незаконного имущества. В шкафах, разных углах комнат, в бочках. Единственным местом, где ничего не нашли, был хлев. В доме хранилось оружие, патроны, металлические банки с оружейным порохом, дымовые гранаты, мины, осколочные снаряды, большое количество частей оружия и 53 капсульных детонатора российского производства. В саду нашли минометную мину, а на стене винтовку, которую упомянул хозяин.

В сарае ничего не нашли, но в бочке, стоявшей в пристроенной к нему бане, обнаружили кобуру с пистолетом, в котором имелись маркированные патроны. Еще в двух пакетах хранились патроны и их части, гильзы. В бочках нашли также детонаторы, детонирующий шнур, взрыватели от мин и капсульные детонаторы. Всего у получившего обвинение в незаконном хранении большого количества взрывчатых веществ Раннаоя нашли чуть меньше 2,7 килограмма пригодных в использованию взрывчатых веществ, в том числе, не выделяющий дым ружейный порох и тротил. Последнее считается взрывчатым веществом, скорость детонации которого составляет больше 2000 метров в секунду.

Также ему вменили в вину незаконное хранение важных частей взрывных устройств и большого количества боеприпасов и их важных частей, а также приобретение огнестрельного оружия, важных частей к нему и боеприпасов. Пригодных к использованию патронов во время обыска обнаружено 989 штук.

Во время допросов Раннаоя рассказал, что интерес вк военному делу возник у него после службы в армии, в 1984 году. Сам он купил два ствола оружия, остальное ему за годы принесли или он нашел при помощи металлоискателя на местах сражений. В Кайтселийте он состоял 30 лет и являлся одним из его основателей. Найденный во время обыска порох, по его словам, он собрал из сломанных патронов: «Она был нужен, чтобы взрывать камни в яблоневом саду моего дома».

В суде Раннаоя пошел на соглашение с прокуратурой и по совокупности получил пять лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Также он должен оплатить расходы на экспертизы в размере 1822 евро, адвоката – 168 евро, и выплатить взыскание в размере 1460 евро. Итого 3450 евро.

Взрывчатые вещества он забирал с учений Кайтселийта

Часть найденного в доме Яануса Раннаоя взрывчатого вещества была взята в Кайтселийте, разрешения у него на это не было.

Запасные обоймы для миномета были взяты после стрельб Кайтселийта, их Раннаоя, как он сам сказал, забрал домой случайно. Он утверждает, что только дома понял, что в прихваченном с собой минном контейнере находятся обоймы: «Назад не отнес, поскольку учения еще не проходили. Нужно было отнести, но я не поехал в Хаапсалу».

Дымовые гранаты RGD2-90 он тоже забрал на учениях Кайтселийта: их там, по его словам, забыли. Когда именно он принес их домой, Раннаоя не помнит, поскольку учений было много.

Командир роты Реймо Реймер выразил надежду на то, что этот случай станет уроком для всех, чтобы не уносили взрывчатые вещества с учений.