EVEA: в господдержке нуждаются пострадавшие сильнее всего от пандемии предприятия

В пресс-сообщении EVEA напомнила, что в эти дни в правительстве запланировано обсуждение вопроса о распределении средств программы кризисной помощи Европейского Союза React-EU, а в Министерстве экономики и коммуникаций — темы возможного применения выделенных сектору туризма дополнительных 5 млн евро.

«Предпринимателей к обсуждению применения новых антикризисных мер до сего времени не привлекали, что становится печальной традицией последнего времени», - отмечает EVEA.

Ассоциация обратилась к правительству с предложением выдвинуть на первый план в процессе планирования распределения средств ЕС предприятия, чей бизнес напрямую зависит от свободного передвижения людей. Ассоциация также призвала правительство найти на уровне министерств дополнительные резервы, с помощью которых в срочном порядке можно поддержать на плаву эти предприятия до тех пор, пока ЕС не предложит новые пакеты помощи.