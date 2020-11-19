Андрес Херкель: главные поражения Путина за последнее время

Трамп проиграл Джо Байдену на президентских выборах США, но победил в достаточном количестве штатов, чтобы быть влиятельным. Такие поражения повторяются в демократической системе США каждые четыре года. Поражения российского президента, напротив, имеют геостратегическое, геополитическое и цивилизационное измерение, если повторять термины, с помощью которых кремлевские идеологи сами пытаются осмыслить мир. Приведу несколько фактов.

9 августа Путин потерпел поражение на президентских выборах в Белоруссии, хотя его союзник Александр Лукашенко объявил себя победителем. Фальсификация была настолько грубой, а чаша страданий белорусов была наполнена настолько, что эта победа означала поражение. Если украинский народ Путин потерял из-за аннексии Крыма и войне в Донбассе, то белорусский народ повернулся к нему спиной на улицах Минска. И не особо сообразительный друг Лукашенко оказывает Путину медвежью услугу.

20 августа был отравлен лидер оппозиции Алексей Навальный и 2 сентября берлинские врачи установили, что в качестве яда использовался «Новичок», доступ к которому имеют лишь государственные силовые структуры России. За покушением на убийство стоял Кремль. Путин проиграл морально, дипломатически и политически. Кроме того, последуют санкции.

4 октября Путин потерпел фиаско в Киргизии, когда сперва его союзники победили на президентских выборах, но затем люди вышли на улицы в знак протеста против полуоткрытой покупки голосов и результаты обнулили. Новые выборы состоятся в декабре, а пока премьер-министром и исполняющим обязанности президента будет националист Садыр Жапаров.

10 ноября Россия признала военное поражение России в Карабахе. Как примиритель Россия попыталось сохранить региональное влияние, приняв сторону Азербайджана. Но все-таки налицо двойное поражение Путина. Армяне считают его предателем. Также под давлением Кремль поклялся доставить в регион турецких миротворцев. Турция обещала поддерживать Баку до освобождения всех оккупированных территорий Нагорного Карабаха.

15 ноября Путин проиграл на президентских выборах в Молдавии. Еще в октябре внешняя разведка России жаловалась, что за переизбранием Игоря Додона могут последовать уличные протесты и управляемая США «цветная революция». В действительности же проевропейский политик Майя Санду во втором круге одержала победу. Видимо, молдавские избирательные органы отказались от фальсификации в пользу Додона.