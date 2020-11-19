Безработных все больше, а работать некому

Число безработных в Эстонии выросло до 51 000, и старший экономист Swedbank Лийз Эльмик заявила, что в третьем квартале уровень безработицы удвоился до восьми процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это означает, что без работы сидело на 25 000 человек больше, чем год назад. «Вторая волна коронавируса будет более продолжительной и темной, но менее болезненной с экономической точки зрения», - считает Эльмик. Хотя в зимние месяцы прогнозируется дальнейший рост безработицы, она выразила надежду, что, если коронавирусные ограничения не станут более серьезными, как весной, и экономика продолжит свой ход, мы увидим восстановление, по крайней мере, в новом году.

Безработных как грязи, но...

Однако это не утешает нынешних безработных, потому что, по данным Кассы по безработице, рабочих мест немного меньше, чем годом ранее. При этом из более чем 51 000 безработных компании не могут найти подходящих.

Директор по маркетингу CV Keskus Хенри Аувяэрт сказал, что картина на рынке труда неравномерна, а в некоторых местах ситуация даже лучше, чем до кризиса. «Пока что кризис здравоохранения очень неравномерно повлиял на эстонский рынок труда, поэтому мы наблюдаем безработицу в некоторых сферах, но в то же время пока не стало легче нанимать топ-специалистов. Именно должности, предназначенные для специалистов, пока лучше выдержали кризис, а спрос на специалистов в некоторых областях даже увеличился», - сказал Аувяэрт.

В то же время наблюдается резкий разрыв в секторе услуг, который больше всего пострадал из-за коронакризиса - например, по словам Аувяэрта, на работу в сфере продаж претендует в три раза больше людей, чем годом ранее.

Töötuse kasv aastaga. ФОТО: Pm

Работодатели: пора частых смен работы позади

«Найти IT-персонал всегда было непросто. Теперь это еще сложнее. Спрос намного превышает предложение. Мы видим, что из-за нестабильной ситуации сами сотрудники стали более оседлыми и не так склонны к серьезным изменениям в своей жизни, в том числе к смене работы», - сказала член правления AFS IT Services Estonia (Arvato) Агнес Макк. Она добавила, что, поскольку почти половина сотрудников компании - иностранцы, из-за коронавируса стало сложно привозить иностранные таланты в Эстонию.

Менеджер по персоналу компании по управлению недвижимостью Stell Eesti Неле Синнеп сообщила, что в связи с добавлением новых объектов требуются услуги по уборке с почасовой оплатой в размере 3,48–6 евро брутто. Если объект находится дальше от центра и в неудобном месте, почасовая ставка обычно выше.

«Если год назад была большая нехватка рабочей силы, то сегодня картина несколько иная. Существенно снизилась текучесть кадров, люди не хотят менять работу. При этом нельзя сказать, что найти новых людей легко, но ситуация не критическая », - подтвердила Синнеп.