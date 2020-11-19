Безработных все больше, а работать некому

- По словам работодателей, люди стали крепче держаться за свои рабочие места
- Специалистов не найти днем с огнем
- Проблемы начинаются с зарплаты
Хотя экономические аналитики считают, что безработица в ближайшем будущем установит новые рекорды, в то же время некоторые работодатели жалуются, что сотрудников просто нет, пишет Postimees.
Число безработных в Эстонии выросло до 51 000, и старший экономист Swedbank Лийз Эльмик заявила, что в третьем квартале уровень безработицы удвоился до восьми процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Это означает, что без работы сидело на 25 000 человек больше, чем год назад. «Вторая волна коронавируса будет более продолжительной и темной, но менее болезненной с экономической точки зрения», - считает Эльмик. Хотя в зимние месяцы прогнозируется дальнейший рост безработицы, она выразила надежду, что, если коронавирусные ограничения не станут более серьезными, как весной, и экономика продолжит свой ход, мы увидим восстановление, по крайней мере, в новом году.
Безработных как грязи, но...
Однако это не утешает нынешних безработных, потому что, по данным Кассы по безработице, рабочих мест немного меньше, чем годом ранее. При этом из более чем 51 000 безработных компании не могут найти подходящих.
Директор по маркетингу CV Keskus Хенри Аувяэрт сказал, что картина на рынке труда неравномерна, а в некоторых местах ситуация даже лучше, чем до кризиса. «Пока что кризис здравоохранения очень неравномерно повлиял на эстонский рынок труда, поэтому мы наблюдаем безработицу в некоторых сферах, но в то же время пока не стало легче нанимать топ-специалистов. Именно должности, предназначенные для специалистов, пока лучше выдержали кризис, а спрос на специалистов в некоторых областях даже увеличился», - сказал Аувяэрт.
В то же время наблюдается резкий разрыв в секторе услуг, который больше всего пострадал из-за коронакризиса - например, по словам Аувяэрта, на работу в сфере продаж претендует в три раза больше людей, чем годом ранее.
Работодатели: пора частых смен работы позади
«Найти IT-персонал всегда было непросто. Теперь это еще сложнее. Спрос намного превышает предложение. Мы видим, что из-за нестабильной ситуации сами сотрудники стали более оседлыми и не так склонны к серьезным изменениям в своей жизни, в том числе к смене работы», - сказала член правления AFS IT Services Estonia (Arvato) Агнес Макк. Она добавила, что, поскольку почти половина сотрудников компании - иностранцы, из-за коронавируса стало сложно привозить иностранные таланты в Эстонию.
Менеджер по персоналу компании по управлению недвижимостью Stell Eesti Неле Синнеп сообщила, что в связи с добавлением новых объектов требуются услуги по уборке с почасовой оплатой в размере 3,48–6 евро брутто. Если объект находится дальше от центра и в неудобном месте, почасовая ставка обычно выше.
«Если год назад была большая нехватка рабочей силы, то сегодня картина несколько иная. Существенно снизилась текучесть кадров, люди не хотят менять работу. При этом нельзя сказать, что найти новых людей легко, но ситуация не критическая », - подтвердила Синнеп.
По ее словам, проблема в сфере клининга заключается в том, что люди, которые выражают желание работать уборщиками, довольно пожилые, то есть с пониженной трудоспособностью. Поскольку работа в сфере уборки тяжелая физически, в компании ждут на работу и молодых людей. «Мы можем предложить разные рабочие нагрузки в зависимости от потребностей соискателя. При приеме на работу необходимо всегда учитывать особые требования клиента, получающего услугу - например, требуется знание эстонского языка или кандидат должен иметь безупречное прошлое», - сказала Синнеп.
Она добавила, что весной соискателей работы было много - люди только что потеряли работу, получили окончательный расчет и были готовы принять все предложения, но в то время компания не набирала сотрудников со стороны. «Когда летом мы снова начали искать сотрудников, люди, подавшие заявки в марте-апреле, уже нашли другую работу. В августе-сентябре набор прошел гладко, но сейчас затишье, и причина очевидна: коронавирус снова поднял голову», - сказала Синнеп.
"Работодатели и сотрудники не подходят друг другу", - сказал советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль. По его словам, причин несколько.
"Работодатели говорят, чтобы мы отправляли безработных к ним, но в Эстонии нет рынка рабов. У нас было время, когда работа была обязательной, но каково качество, когда человек работает из-под палки", - сказал Кооль.
Касса по безработице: всё начинается с зарплаты
«Люди могут не хотеть выполнять определенные работы, и здесь работодатель мог бы спросить себя, почему это так. Транспорт - большая проблема для многих людей: если рабочее место расположено, например, в месте, куда можно добраться только на машине, то при низкой зарплате вся она и уйдет на дорожные расходы. В других странах вы садитесь утром на поезд и едете на работу даже за 300 километров, никаких проблем, но у нас такого нет», - отметил Кооль.
По его словам, проблема также возникает в тех случаях, когда ищут универсального человека, которому, кажется, приходится выполнять всю работу. Есть много ярких примеров даже из IT-сферы. Например, ищут сотрудника в инфотехнологический кол-центр. Требование? Сертификат ITIL, который фактически необходим IT-менеджерам. Или вакансия для программисту, который также мог бы заниматься управлением проектами и маркетингом. «Мечтать не вредно», - говорит Кооль авторам подобных вакансий.
Хенри Аувяэрт добавил, что работодатели должны улучшить процесс найма на работу. «Несмотря на неопределенную ситуацию на рынке труда, сотрудники по-прежнему ожидают удобной и быстрой возможности подать свое резюме и не считают необходимым проходить кажущийся бесконечным процесс подачи заявок с различными формами для регистрации», - сказал Аувяэрт.
Кооль подтвердил, что на самом деле все начинается с зарплаты - по статистике, быстрее и увереннее заполняются те вакансии, где была указана зарплата. Что касается уровня заработной платы, по его словам, только в десятой части объявлений на их портале указана зарплата от 2000 евро и выше. Однако надо признать, что жить на минимальную заработную платой и воспитывать семью в Таллинне крайне сложно - работа не окупается.
Предложения работы
Области, где количество вакансий более или менее вернулось к докоронавирусному уровню:
должности специалистов, менеджеров и квалифицированных рабочих;
позиции в строительстве, недвижимости, механике, образовании, банковском деле, здравоохранении, информационных технологиях и телекоммуникациях.
Источник: CVKeskus