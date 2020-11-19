Статистика коронавируса в Эстонии: 7152 теста, 414 зараженных и одна смерть

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 230 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 96, в Тартумаа — 23, в Вильяндимаа — десять, в Пярнумаа — девять, в Ярвамаа — семь, в Ляэне-Вирумаа — пять, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа, в Ляэнемаа, в Пыльвамаа, в Рапламаа и в Вырумаа — по два новых случая. Еще в 13 случаях местожительства в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 244,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,8% от общего количества сделанных тестов.

Из 230 положительных результатов в Харьюмаа 171 приходятся на Таллинн. В 15 случаях заражение произошло из-за контакта с носителем вируса, в двух случаях источник заражения неизвестен. Обстоятельства других эпизодов уточняются.

В 144 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 17-18 ноября, люди заразились при близком контакте с больными, в 74 случаях источник заражения неизвестен. В трех случаях вирус был привезен из других стран — дважды из России и один раз с Украины. Обстоятельства других случаев устанавливаются.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся почти 14 300 человек, из которых больны 1746 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 28 очагами: школьных очагов — четыре, один очаг в детском саду, на рабочем месте возникли восемь очагов, на мероприятиях — три очага и очагов, возникших в результате других контактов, насчитывается восемь. К ним следует прибавить два очага в домах призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.

В Ида-Вирумаа в 23 случаях заражение произошло в учреждении здравоохранения, в 17 — в семейном кругу, в десяти — в школе, в семи — через знакомых, в пяти — на рабочем месте, в четырех — в Силах обороны. В тюрьме заразились двое, в детсаду — двое, в ходе деятельности по интересам — тоже двое. В одном случае заражение произошло в доме призрения, в двух случаях вирус был привезен из России. Обстоятельства других случаев уточняются. В Ляэне-Вирумаа дважды подхватили вирус в кругу семьи и один раз в учреждении здравоохранения. Обстоятельства еще одного эпизода уточняются, один случай передан в Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Таллинне.

В Идаском регионе наблюдается 14 активных очагов. Всего в регионе четыре очага в школах: два в Силламяэ, один в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Пять очагов на рабочих местах: один в Нарва-Йыэсуу, один в Силламяэ, один в Нарве, один в Йыхви и один в Тапа. В очаге Вируской тюрьмы 241, в нарвском хоккейном очаге — 78 человек, в очаге учреждения здравоохранения в Кохтла-Ярве — 22 человека.