Статистика коронавируса в Эстонии: 7152 теста, 414 зараженных и одна смерть
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7152 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 414, то есть 5,8% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 230 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 96, в Тартумаа — 23, в Вильяндимаа — десять, в Пярнумаа — девять, в Ярвамаа — семь, в Ляэне-Вирумаа — пять, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по четыре, в Валгамаа — три, на Хийумаа, в Ляэнемаа, в Пыльвамаа, в Рапламаа и в Вырумаа — по два новых случая. Еще в 13 случаях местожительства в Регистре населения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 244,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,8% от общего количества сделанных тестов.
Из 230 положительных результатов в Харьюмаа 171 приходятся на Таллинн. В 15 случаях заражение произошло из-за контакта с носителем вируса, в двух случаях источник заражения неизвестен. Обстоятельства других эпизодов уточняются.
В 144 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 17-18 ноября, люди заразились при близком контакте с больными, в 74 случаях источник заражения неизвестен. В трех случаях вирус был привезен из других стран — дважды из России и один раз с Украины. Обстоятельства других случаев устанавливаются.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся почти 14 300 человек, из которых больны 1746 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 28 очагами: школьных очагов — четыре, один очаг в детском саду, на рабочем месте возникли восемь очагов, на мероприятиях — три очага и очагов, возникших в результате других контактов, насчитывается восемь. К ним следует прибавить два очага в домах призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.
В Ида-Вирумаа в 23 случаях заражение произошло в учреждении здравоохранения, в 17 — в семейном кругу, в десяти — в школе, в семи — через знакомых, в пяти — на рабочем месте, в четырех — в Силах обороны. В тюрьме заразились двое, в детсаду — двое, в ходе деятельности по интересам — тоже двое. В одном случае заражение произошло в доме призрения, в двух случаях вирус был привезен из России. Обстоятельства других случаев уточняются. В Ляэне-Вирумаа дважды подхватили вирус в кругу семьи и один раз в учреждении здравоохранения. Обстоятельства еще одного эпизода уточняются, один случай передан в Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Таллинне.
В Идаском регионе наблюдается 14 активных очагов. Всего в регионе четыре очага в школах: два в Силламяэ, один в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Пять очагов на рабочих местах: один в Нарва-Йыэсуу, один в Силламяэ, один в Нарве, один в Йыхви и один в Тапа. В очаге Вируской тюрьмы 241, в нарвском хоккейном очаге — 78 человек, в очаге учреждения здравоохранения в Кохтла-Ярве — 22 человека.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 4700 человек, из которых заболели 762 человек.
В Тартумаа восемь человек заразились в кругу семьи, трое — на работе, двое — в вузе, один — в кругу друзей. Обстоятельства других заражений уточняются. В Вильяндимаа человек заболел в кругу семьи, обстоятельства других заражений уточняются. Обстоятельства заражений в Йыгевамаа уточняются. Источник одного заражения в Валгамаа неизвестен, а остальных — уточняется. Обстоятельства заражений в Пыльвамаа уточняются.
Под наблюдением в Лыунаском региональном отделении находятся более 1700 человек, из которых 319 заболели (число заболевших включает в себя и тех, кто находится под наблюдением в Пыхьяском региональном отделении). Лыунаское отделение наблюдает шесть активных очагов, один из них – дом призрения, в котором заразились 38 человек. В очаге на рабочем месте — 12, в связанном с хобби очаге — 16, в очаге учебного заведения — восемь, а в очаге увеселительного заведения — 11, в очаге второго учебного заведения — шесть человек.
В Пярнумаа одно заражение произошло в учебном заведении, еще одно — в кругу семьи. Также три человека заболели в доме призрения, источник еще одного заражения неизвестен. На Хиймаа двое подхватили вирус в кругу семьи. Обстоятельства заражений на Сааремаа, в Пярнумаа, в Ляэнемаа уточняются.
Под наблюдением в Ляэнеском региональном отделении находятся более 940 человек, из которых 151 человек заболел. Ляэнеское региональное отделение наблюдает два очага на Хийумаа, где в очаге, возникшем на семейном мероприятии, насчитывается 12 человек, а в семейном очаге — шесть больных коронавирусом. В Пярнумаа под наблюдением один очаг заражения в школе с 11 заболевшими и очаг в доме призрения с 16 зараженными. В Ляэнемаа добавилась вспышка на предприятии — шесть зараженных.
В больничном лечении нуждаются 112 человек.
По состоянию на утро 19 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 112 человек, семь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали семерых, открыли 27 новых историй болезни. За минувшие сутки скончался 86-летний с коронавирусом. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 86 человек с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 647 случаев заболевания COVID-19 у 631 человека.
По состоянию на 19 ноября выздоровели 5264 человека. Из них истории болезни 3969 человек (75,4%) завершены, у 1295 человек (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено на более чем 422 400 тестов на вирус SARS-CoV2, из них положительных было 8715 (2,1% от общего количества).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart
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COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 199 368 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 553 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 339.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Получайте информацию с достоверных источников. В социальных сетях распространяется вводящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.