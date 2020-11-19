Чт, 19.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Исследование: "Ээсти 200" обошла центристов и стала второй по популярности партией

Исследование: "Ээсти 200" обошла центристов и стала второй по популярности партией

"Ээсти 200".

ФОТО: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

По данным Kantar Emor, не входящую в парламент партию "Ээсти 200" в ноябре готовы поддержать 18% избирателей, что делает ее второй по популярности политической силой в Эстонии после Партии реформ, сообщает Rus.ERR.

Социологи Kantar Emor отмечают, что хотя Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг, ее поддержка снизилась с 33% в октябре до 28% в ноябре, при этом популярность "Эстонии 200" за месяц выросла с 13% до 18%.

"Вероятно, это показывает, что более стабильная часть избирателей реформистов - это 28%, т.е. примерно то число голосов, которые она получила на выборах в Рийгикогу 2019 года, а более случайная часть, которая поднимала их рейтинг выше 30%, как минимум в ноябре перешла к "Ээсти 200", - сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог, а также добавил, что в течение последнего года среди избирателей реформистов вторым предпочтением уверенно остается "Ээсти 200".

Согласно опросу Kantar Emor в пользу Центристской партии высказались 17% респондентов, EKRE поддерживает 16% (+1%), социал-демократов - 10% (-1%), а "Отечество" - 6%.

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