Исследование: "Ээсти 200" обошла центристов и стала второй по популярности партией

Социологи Kantar Emor отмечают, что хотя Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг, ее поддержка снизилась с 33% в октябре до 28% в ноябре, при этом популярность "Эстонии 200" за месяц выросла с 13% до 18%.

"Вероятно, это показывает, что более стабильная часть избирателей реформистов - это 28%, т.е. примерно то число голосов, которые она получила на выборах в Рийгикогу 2019 года, а более случайная часть, которая поднимала их рейтинг выше 30%, как минимум в ноябре перешла к "Ээсти 200", - сказал эксперт Kantar Emor Айвар Воог, а также добавил, что в течение последнего года среди избирателей реформистов вторым предпочтением уверенно остается "Ээсти 200".