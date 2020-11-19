Шторм оставил без электричества уже 2819 домохозяйств почти по всей Эстонии

Особенно на крупных островах и на западном побережье материка штормовой ветер оставил 2819 домохозяйств без электричества в сети Elektrilevi. К 10:14 больше всего домохозяйств без электричества было в Пярнуском (905), Тартуском (413) и Харьюском (409) уездах.

Ветер все еще сильный, в некоторых районах по прогнозу он только усилится, ликвидация последствий может занять время.

Elektrilevi сообщает, что вместе с партнерами они делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома. «Бригады работают по всей Эстонии и на данный момент можно сказать, что ситуация под контролем. Ни один уезд не находится в критическом состоянии», - заявил ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.

По прогнозам синоптиков, ветер на материке будет достигать порывами до 20, на побережье до 23, на островах и у Финского залива до 25 м/с. Штормом считается ветер от 21 м/с и выше.