Шторм оставил без электричества уже 2819 домохозяйств почти по всей Эстонии

Ночью Эстонию настиг штормовой ветер, который вызвал десятки нарушений в подачи электроэнергии, однако к утру четверга, по сообщению Elektrilevi, ситуация взята под контроль.
Особенно на крупных островах и на западном побережье материка штормовой ветер оставил 2819 домохозяйств без электричества в сети Elektrilevi. К 10:14 больше всего домохозяйств без электричества было в Пярнуском (905), Тартуском (413) и Харьюском (409) уездах.
Ветер все еще сильный, в некоторых районах по прогнозу он только усилится, ликвидация последствий может занять время.
Elektrilevi сообщает, что вместе с партнерами они делают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома. «Бригады работают по всей Эстонии и на данный момент можно сказать, что ситуация под контролем. Ни один уезд не находится в критическом состоянии», - заявил ведущий специалист центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.
По прогнозам синоптиков, ветер на материке будет достигать порывами до 20, на побережье до 23, на островах и у Финского залива до 25 м/с. Штормом считается ветер от 21 м/с и выше.
Напоминаем, к оборванным линиям электропередач нельзя приближаться. При обнаружении упавшего на линии дерева или иных опасных ситуациях следует позвонить на номер 1343 или в службу спасения 112.