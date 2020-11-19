В Ласнамяэ погиб пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте

По первоначальным данным, автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 62-летний мужчина, ехал по улице Раадику в сторону Мустакиви-теэ, когда неожиданно наперерез ему выбежал 59-летний мужчина в темной одежде и без отражателя. Водитель был трезв. «К сожалению, каждую осень с наступлением темноты мы видим, что происходят ДТП, которых легко можно было бы избежать. Пешеходы должны быть более заметными для водителей в темноте, так как в сумерках видимость на дорогах ограничена, а сезонные погодные условия, такие как дождь и туман, еще сильнее затрудняют обзор. Также всегда нужно думать о том, что переход дороги в неположенном месте является риском. Иллюзия экономии времени часто затмевает трезвое мышление, и люди не осознают, что на кону их собственная жизнь», - сказала старшая патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Теэле Юксаэг.