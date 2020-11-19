В Ласнамяэ погиб пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте

Сегодня около шести утра центр тревоги получил сообщение, что на улице Раадику в Ласнамяэ под машину попал человек. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия полицейских и сотрудников скорой помощи, спасти жизнь 59-летнего мужчины не удалось, поскольку полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
У пешехода не было отражателя и он переходил дорогу в неположенном месте.
По первоначальным данным, автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился 62-летний мужчина, ехал по улице Раадику в сторону Мустакиви-теэ, когда неожиданно наперерез ему выбежал 59-летний мужчина в темной одежде и без отражателя. Водитель был трезв. «К сожалению, каждую осень с наступлением темноты мы видим, что происходят ДТП, которых легко можно было бы избежать. Пешеходы должны быть более заметными для водителей в темноте, так как в сумерках видимость на дорогах ограничена, а сезонные погодные условия, такие как дождь и туман, еще сильнее затрудняют обзор. Также всегда нужно думать о том, что переход дороги в неположенном месте является риском. Иллюзия экономии времени часто затмевает трезвое мышление, и люди не осознают, что на кону их собственная жизнь», - сказала старшая патрульной смены Ида-Харьюского полицейского участка Теэле Юксаэг.
«Участника дорожного движения, который сделал себя более заметным с помощью вспомогательных средств, в темное время суток водитель замечает на расстоянии, по меньшей мере, 150 метров и это дает ему достаточно времени, чтобы снизить скорость и избежать опасного момента. Но если отражателя нет и к этому добавляется обстоятельство, что пешеход неожиданно ступает на дорогу в неположенном месте, на узкой улице между припаркованных автомобилей, водитель уже ничего не может поделать», - добавила она.
В этом году при участии пешеходов произошло 240 ДТП, в них пострадали 236 и погибли 13 человек.
Помните:
- Без светоотражателя, светоотражательного жилета или источника света пешеход в темное время суток остается для водителей практически невидимым.
- Такого пешехода или велосипедиста водитель заметит всего на расстоянии 30 метров.
- Если в таких условиях произойдет наезд на пешехода и в это время скорость автомобиля более 60 км/ч, то вероятность того, что пешеход погибнет, составляет 90%.