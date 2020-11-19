Определились все полуфиналисты розыгрыша Лиги наций УЕФА

На финальной стадии Лиги наций-2021 в октябре следующего года за победу поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании.

Итальянцы стали победителями группы 1, в последнем туре обыграв команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Они набрали 12 очков на 1 балл опередили сборную Нидерландов, переигравшую поляков (2:1). Польша (7 очков) финишировала третьей, Босния (2) - четвертой.

Из квартета 2 в полуфинал вышла Бельгия, которая в заключительном туре обыграла Данию (4:2). В активе бельгийцев стало 15 очков, а датчане с 10 очками заняли второе место. В другом матче Англия разгромила Исландию (4:0) и с 10 очками осталась третьей, а исландцы (0) - вылетели в лигу B.

Встречаем: участники финального турнира #ЛигаНаций-2020/21 👏



🇧🇪 Бельгия

🇫🇷 Франция

🇮🇹 Италия

🇪🇸 Испания pic.twitter.com/zMu6KOS9Y0 — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 18, 2020

Ранее в четверку сильнейших Лиги наций пробились сборные Франции и Испании, ставшие победителями 3 и 4 групп соответственно.

Полуфинальные пары определит жеребьевка 3 декабря, арены и время начала матчей УЕФА утвердит позже. Финальная стадия розыгрыша Лиги наций пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Победители выйдут в финал, а неудачники сыграют за третье место.

Из лиги В в элитный дивизион на следующий год поднялись сборные Уэльса, Австрии, Чехии и команда Венгрии, обошедшая в последнем туре россиян.

Вышли в Лигу А следующего розыгрыша #ЛигаНаций:



🇦🇹 Австрия

🇨🇿 Чехия

🇭🇺 Венгрия

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс pic.twitter.com/6dL9EOBisg — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 18, 2020