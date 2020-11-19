Ратас: больничный со второго дня будут оплачивать с января по апрель

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.
Юри Ратас сообщил, что Эстония бьет рекорды по выявлению заразившихся коронавирусом. Это стало причиной, по которой правительство решило выделить дополнительно почти восемь миллионов евро, чтобы обеспечить доступность врачебной помощи и оплатить переработки медиков. Больницы начали создавать дополнительные места для ковидных больных. Сейчас их около 200, к концу месяца будет больше 300.
Он уточнил, что правительство одобрило новый временный порядок оплаты больничных листов. С 1 января по 30 апреля больничный будут оплачивать со второго дня и по новой схеме. Танель Кийк добавил, что ждать приходится потому, что для вступления порядка в силу нужно получить одобрение парламента и изменить закон, и призывал работодателей уже сейчас начать помогать своим работникам, чтобы они не ходили на работу больными.
Много вопросов прозвучало по ситуации с Майлис Репс. Члены правительства осудили слежку за детьми и сказали, что поручили выяснить и уточнить порядок использования служебного транспорта.
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