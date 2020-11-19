Чт, 19.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Фото ⟩ В Суурупи продается единственная в своем роде дача

Дача в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

В волости Харку предлагают купить симпатичный дачный участок, пишет Kodustiil. 

Двухэтажная дача площадью 90 м2 построена в 1975 году. Собственник хочет получить за нее 80 000 евро.

Дача в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

Дом построен на низком фундаменте и покрыт тростниковой крышей. Это невысокий деревянный коттедж с соломенной крышей. Несущие стены первого этажа сложены из силикатного кирпича. Мансардный этаж выполнен из деревянного каркаса, в отделке помещений в основном использована вагонка. Отапливается дача каминами, установленными на первом и втором этажах.

Дача в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

На участке растут высокие деревья и имеется небольшой пруд. Море и красивый пляж находятся всего в 1,5 км.

Дача в Суурупи.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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