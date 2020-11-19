Фото ⟩ В Суурупи продается единственная в своем роде дача

Двухэтажная дача площадью 90 м2 построена в 1975 году. Собственник хочет получить за нее 80 000 евро.

Дача в Суурупи. ФОТО: KV.EE

Дом построен на низком фундаменте и покрыт тростниковой крышей. Это невысокий деревянный коттедж с соломенной крышей. Несущие стены первого этажа сложены из силикатного кирпича. Мансардный этаж выполнен из деревянного каркаса, в отделке помещений в основном использована вагонка. Отапливается дача каминами, установленными на первом и втором этажах.

Дача в Суурупи. ФОТО: KV.EE

На участке растут высокие деревья и имеется небольшой пруд. Море и красивый пляж находятся всего в 1,5 км.

Дача в Суурупи. ФОТО: KV.EE