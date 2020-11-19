В Йыхви из-за пожара пришлось эвакуировать людей

В 21:19 в центр тревоги сообщили о пожаре в поселке Таммику в Йыхви, где открытым огнем горел частный дом. На место происшествия были отправлены спасатели высшей категории. Они обнаружили, что здание горит с большой интенсивностью, из-за чего тушить стали снаружи, чтобы защитить близлежащие жилые дома.

В 22:47 приступили к эвакуации людей с улицы Тамме, так как из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на другие здания. В 23:52 им разрешили вернуться домой, но при этом попросили держать окна и двери закрытыми, а также не включать вентиляцию.

Спустя 45 минут после полуночи руководитель спасательных работ сообщил, что близлежащие дома спасены и им не угрожает опасность. Пожар локализовали в 4:17.