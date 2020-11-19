Российский транзит сыграл роковую роль в судьбе руководителя Eesti Raudtee

«Отсюда и идет постоянное давление - что наши тарифы должны падать каждый год, а еще лучше, если бы за транспортировку вообще ничего не просили», - указал Лайдвеэ на влияние нового порта. Если Пертенс говорит, что соседние страны добились большего успеха в привлечении товаров в свою инфраструктуру, то по словам Лайдвеэ, это неправда.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Латвии! В этом году объем грузов Латвийской железной дороги сократится на 20 миллионов тонн, они потеряют 50 процентов своих грузовых объемов по сравнению с предыдущим годом», - сказал Лайдвеэ и для сравнения отметил, что в Эстонии снижение может составить около 15 процентов. По его словам, абсурдно сравнивать период до открытия порта Усть-Луга, потому что клиенты прагматичны, к тому же вполне понятна стратегия России по направлению всех экспортных товаров через свои порты.

По словам Свена Пертенса, наблюдательный совет не ожидает, что задача будет легкой для нового председателя правления. «Долгий процесс, долгое развитие сотрудничества, иногда восстановление, создание новых связей, должна быть очень системная работа», - сказал он.

Эрик Лайдвеэ

«Эти три с половиной года, на протяжении которых мне выпала честь руководить Eesti Raudtee, были напряженными и интересными. За это время, вместе с нашей превосходной и преданной своему делу командой, мы смогли выполнить большую часть из десяти обещаний, которые я давал, претендуя на эту должность », - отметил Лайдвеэ.

«Самая крупная в истории инвестиционная программа в нашей инфраструктуре была запущена и сейчас реализуется, была обеспечена устойчивая деятельность компании. Я приложил все усилия и считаю, что сейчас подходящее время передать эстафету новому лидеру», - добавил он.

Эрик Лайдвеэ работает в сфере транзита с 1992 года. Прежде чем стать главой Eesti Raudtee, он руководил работой оператора контейнерных терминалов Transiidikeskus (в настоящее время HHLA TK AS), который действует в порту Мууга уже 21 год.

В 2017 году наблюдательный совет Eesti Raudtee посчитал кандидатуру Эрика Лайдвеэ самой сильной, так как он хорошо знаком с механизмами работы порта, логистической цепочкой и транзитом, российским бизнес-сектором и имеет многолетний опыт организационного управления.

По договоренности сторон он будет управлять госкомпанией до конца этого года, после чего перейдет в частный сектор. В ближайшие дни будет объявлен конкурс на замещение должности нового руководителя.

