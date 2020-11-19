Российский транзит сыграл роковую роль в судьбе руководителя Eesti Raudtee

- Новый глава фирмы должен удивить партнеров по сотрудничеству
- Латвия в этом году потеряет половину объема грузов
- Объемы золотой эры транзита уже не вернутся
Совет компании Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) надеется, что с новым руководителем госфирма сможет увеличить международные торговые потоки и российский транзит быстрее, чем раньше. По словам Эрика Лайдвеэ, покидающего в конце этого года пост руководителя компании, скачкообразного роста нигде не видно, потому что расположенный по ту сторону границы порт дешевле для клиентов, пишет Postimees.
Транзит Eesti Raudtee в восточном напрвлении в последнее время значительно упал, и первоочередная цель компании - остановить его дальнейшее снижение, сказал агентству BNS Эрик Лайдвеэ, вступая в должность три с половиной года назад. Вероятно, совет компании сформулирует аналогичную задачу и для нового руководителя, который с начала следующего года приступит к управлению госкомпанией.
Весной министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отозвал весь состав наблюдательного совета Eesti Raudtee, поскольку в разгар кризиса решение о предоставлении руководству щедрых премий вызвало роптание.
Новый лидер может удивить
Председатель нового совета Eesti Raudtee Свен Пертенс отметил, что запланированная смена председателя правления в первую очередь связана с обновленными ожиданиями собственников, сформулированными в июле, и желанием совета сосредоточить больше внимания на создании необходимых условий для привлечения международных торговых потоков в Эстонию. Между строк здесь можно прочитать желание вернуть с новым руководителем российский транзит на наши рельсы.
«Это не тема для нынешнего руководителя, это было проблемой на протяжении многих лет, - сказал Пертенс. - Мы считаем, что принципиальное изменение заключается в создании всеобъемлющей системы восстановления или роста международных торговых потоков, поскольку они все еще имеют тенденцию к снижению».
По его словам, совет считает, что у нового человека больше предпосылок к тому, чтобы его лучше понимали разные партнеры. «Нынешний лидер также проделал очень хорошую работу с нескольких точек зрения, но, возможно, он больше не может находить общий язык со своими партнерами или удивлять их выбором каких-то новых направлений», - объяснил он.
«Если в этом направлении не было значительного прорыва в течение нескольких лет, то вероятность того, что он произойдет в следующие два года при игре теми же картами, относительно мала», - считает Пертенс.
Последнее резкое снижение транзитных перевозок было в 2016 году, с тех пор - также при Лайдвеэ - они постепенно увеличивались. Председатель совета заявляет, что золотой век с объемами в 40 миллионов тонн - это голубая мечта, которая, вероятно, никогда уже не будет снова реализована. «Но если мы сравним с нашими ближайшими соседями Латвией, Литвой и Финляндией, которые работают примерно в тех же условиях, что и наши, они смогли привлечь к своим железным дорогам больше торговых потоков, чем Эстония», - сказал он.
Сравнения с прошлым абсурдны
Эрик Лайдвеэ с этим не согласен: международные грузовые перевозки за три года выросли примерно на 1,5 миллиона тонн, и нигде не видно скачка. Он добавил, что Eesti Raudtee не занимается перевозкой грузов, а является инфраструктурным предприятием, которое должно создавать условия для перевозки как грузов, так и пассажиров. Вопрос пропускной способности следует адресовать другой государственной компании Operail, которая занимается грузовыми перевозками, считает он.
«Одно дело - общение между странами, с другой же стороны, нельзя не заметить, что недалеко от нашей границы построен порт Усть-Луга, пропускной способностью более 100 миллионов, который будет расширяться. Здесь есть чисто экономический момент - зачем перевозить на 250 километров дальше? Это время, дополнительные затраты, момент экономической конкуренции», - сказал Лайдвеэ.
«Отсюда и идет постоянное давление - что наши тарифы должны падать каждый год, а еще лучше, если бы за транспортировку вообще ничего не просили», - указал Лайдвеэ на влияние нового порта. Если Пертенс говорит, что соседние страны добились большего успеха в привлечении товаров в свою инфраструктуру, то по словам Лайдвеэ, это неправда.
«Посмотрите, что сейчас происходит в Латвии! В этом году объем грузов Латвийской железной дороги сократится на 20 миллионов тонн, они потеряют 50 процентов своих грузовых объемов по сравнению с предыдущим годом», - сказал Лайдвеэ и для сравнения отметил, что в Эстонии снижение может составить около 15 процентов. По его словам, абсурдно сравнивать период до открытия порта Усть-Луга, потому что клиенты прагматичны, к тому же вполне понятна стратегия России по направлению всех экспортных товаров через свои порты.
По словам Свена Пертенса, наблюдательный совет не ожидает, что задача будет легкой для нового председателя правления. «Долгий процесс, долгое развитие сотрудничества, иногда восстановление, создание новых связей, должна быть очень системная работа», - сказал он.
Эрик Лайдвеэ
«Эти три с половиной года, на протяжении которых мне выпала честь руководить Eesti Raudtee, были напряженными и интересными. За это время, вместе с нашей превосходной и преданной своему делу командой, мы смогли выполнить большую часть из десяти обещаний, которые я давал, претендуя на эту должность », - отметил Лайдвеэ.
«Самая крупная в истории инвестиционная программа в нашей инфраструктуре была запущена и сейчас реализуется, была обеспечена устойчивая деятельность компании. Я приложил все усилия и считаю, что сейчас подходящее время передать эстафету новому лидеру», - добавил он.
Эрик Лайдвеэ работает в сфере транзита с 1992 года. Прежде чем стать главой Eesti Raudtee, он руководил работой оператора контейнерных терминалов Transiidikeskus (в настоящее время HHLA TK AS), который действует в порту Мууга уже 21 год.
В 2017 году наблюдательный совет Eesti Raudtee посчитал кандидатуру Эрика Лайдвеэ самой сильной, так как он хорошо знаком с механизмами работы порта, логистической цепочкой и транзитом, российским бизнес-сектором и имеет многолетний опыт организационного управления.
По договоренности сторон он будет управлять госкомпанией до конца этого года, после чего перейдет в частный сектор. В ближайшие дни будет объявлен конкурс на замещение должности нового руководителя.