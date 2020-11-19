Галерея ⟩ В Ласнамяэ открылся аутлет Nike

Магазин площадью 350 квадратных метров предлагает товары для женщин, мужчин и детей, а также широкий выбор товаров для отдыха и различных предметов первой необходимости для основных видов спорта (игр с мячом, тренировки в тренажерном зале, бега и т.д.).

В новом магазине сейчас работают восемь человек.

У Nike есть и другие торговые точки в Эстонии - первые были открыты в Тарту и Нарве, но на данный момент, помимо магазина в Lasnamäe Centrum, есть еще Nike Outlet в таллиннском районе Тонди, открытый в 2009 году.