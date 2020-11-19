Оксфордская вакцина от COVID-19 показала хорошие результаты у пожилых

"Полученные нами данные показывают, что вакцина ChAdOx1 nCoV-19 была безопасной, и переносилась хорошо у пожилых взрослых с меньшей реактогенностью (свойством вакцины вызывать побочные эффекты - прим.ред.), нежели у более молодых взрослых", - говорится в публикации.

В целом по группе побочные эффекты от прививки в основном проявлялись в слабой форме, а их сильные проявления не были связаны с вакцинацией и статистически совпадали с подобными проявлениями у людей вообще. После второго введения вакцины побочные реакции проявлялись реже.

Исследование проводилось на группе из 560 человек, 240 из которых было старше 69 лет. Пожилые люди допускались к вакцинации, если у них не было тяжелых хронических заболеваний и если врачи их считали достаточно сильными.

Ученые подчеркивают важность этого свойства вакцины, поскольку пожилые люди входят в группу риска по коронавирусу и особо нуждаются в защите.

Участник группы по исследованию вакцины доктор Махеши Рамасами заявил Би-би-си, что ученые довольны таким результатом, но теперь осталось выяснить, насколько вакцина защищает от коронавируса. Первые результаты нового исследования должны появиться через несколько недель.