По Эстонии прокатилась новая волна краж автомобильных катализаторов

«В основном в орбиту интересов преступников попали автомобили, стоящие у многоэтажных домов в спальных районах, они подвергались грабежу в ночное время», - сказал газете ведущий следователь юго-восточного отделения полиции Маргус Пухм.

Всего в этом месяце катализаторы были украдены примерно из десятка автомобилей. «Пару раз присутствие поблизости внимательных людей или даже их вмешательство остановили преступника», - добавил он.

В последний раз автомобильный катализатор украли в Выру 17 ноября, когда его забрали из автомобиля Volkswagen New Beetle, припаркованного на улице Корели. Ущерб от кражи составил 300 евро.

"Во всех этих случаях следователи полиции выясняют подробности случившегося, но люди сами могут помочь полицейским, если заметят подозрительную суету или движение незнакомцев возле автомобилей, припаркованных в их районе, и сообщат об этом в полицию", - добавил ведущий следователь. Тех, у кого есть информация, которая поспособствует расследованию недавних случаев, просят сообщить об этом в полицию.