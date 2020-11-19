ВОЗ продолжает контакты с РФ по поводу вакцины "Спутник V"

"Всемирная организация здравоохранения находится в контакте с российскими разработчиками вакцины с целью обмена данными по поводу того, что мы называем третьей фазой клинических испытаний", - сказал он на пресс-конференции.

Он напомнил, что две недели назад посетил Россию с визитом, в ходе которого, в частности, встречался с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и сотрудниками сферы здравоохранения.

По его словам, процесс испытаний вакцины и одобрения к применению носит стандартизированный характер, с учетом соблюдения всех проверок ее эффективности и безопасности. Однако, отметил Клюге, трудно прогнозировать, когда процесс будет завершен.