Пять фраз, которые не следует произносить в присутствии потенциального покупателя вашей недвижимости

1. Я не могу поверить, что мы наконец его продали. Это был сложный процесс.

Действительно, процесс продажи недвижимости может длиться довольно долго. Однако у покупателя это может вызвать подозрение, что с объектом что-то не так, раз его долго не могли продать.

2. Дорогая, ты помнишь время, когда в подвале было большое наводнение?

Ваша жизнь полна воспоминаний, но стоит ли вспоминать неприятности? О недостатках говорить необходимо, но нужно иметь в виду, что все имеет свое место и время.

3. Я развожусь, поэтому и продаю эту квартиру.

Наличие сособственника в виде экс-супруга может вызвать у потенциальных покупателей негативное отношение к объекту. Вам придется долго объяснять, что вы получили квартиру в наследство или у вас был брачный контракт. Обычно мало кто хочет выслушивать историю распада семьи. Избавьте себя и потенциальных новых владельцев от чрезмерных откровений.

4. Я не успел забрать все свои вещи из кладовки. Могу я приехать за ними на следующей неделе?

Вопрос вроде бы прост и безобиден, но проволочки с переездом неизбежно раздражают. Не откладывайте переезд на последнюю минуту.

5. Не могу дождаться переезда в более престижный район.