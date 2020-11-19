Пять фраз, которые не следует произносить в присутствии потенциального покупателя вашей недвижимости

Продажа жилья требует осторожности и внимания. Следует также следить за своей речью, ведь, как известно, слово – не воробей. Kodustiil, ссылаясь на realtor.com, советует ни в коем случае не говорить потенциальному покупателю эти пять фраз.
1. Я не могу поверить, что мы наконец его продали. Это был сложный процесс.
Действительно, процесс продажи недвижимости может длиться довольно долго. Однако у покупателя это может вызвать подозрение, что с объектом что-то не так, раз его долго не могли продать.
2. Дорогая, ты помнишь время, когда в подвале было большое наводнение?
Ваша жизнь полна воспоминаний, но стоит ли вспоминать неприятности? О недостатках говорить необходимо, но нужно иметь в виду, что все имеет свое место и время.
3. Я развожусь, поэтому и продаю эту квартиру.
Наличие сособственника в виде экс-супруга может вызвать у потенциальных покупателей негативное отношение к объекту. Вам придется долго объяснять, что вы получили квартиру в наследство или у вас был брачный контракт. Обычно мало кто хочет выслушивать историю распада семьи. Избавьте себя и потенциальных новых владельцев от чрезмерных откровений.
4. Я не успел забрать все свои вещи из кладовки. Могу я приехать за ними на следующей неделе?
Вопрос вроде бы прост и безобиден, но проволочки с переездом неизбежно раздражают. Не откладывайте переезд на последнюю минуту.
5. Не могу дождаться переезда в более престижный район.
Какова бы ни была причина продажи квартиры или дома, не заставляйте новых владельцев беспокоиться от подозрений. Они поневоле начнут думать, что же не так и в квартире, и в районе. Сделка может оказаться под угрозой срыва.