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В России зафиксировали рекордное за все время пандемии число заражений в сутки, а смертность уже третий день бьет рекорды. В Петербурге ввели новые ограничения.

В России зафиксировали рекордное за все время пандемии число заражений в сутки, смертность уже третий день бьет рекорды, но при этом каждый день выздоравливает все больше людей. В Петербурге ввели новые ограничения, а в московской больнице заверили в несерьезности инцидента с кислородной трубой. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Третий день рекорда по смертности

В России выявили рекордные за все время пандемии 23 610 заражений коронавирусом. Накануне было менее 21 тысячи заражений, а несколько дней до этого суточный прирост стабильно превышал отметку в 22 тысячи. Общее число заболевших Covid-19 в России превысило 2 млн человек. Вылечились 1 526 656 пациентов с Covid-19, умерли 34 850.

Рекордные показатели смертности от коронавируса фиксируются уже третьи сутки подряд - умерли 463 человека (из них в Москве - 73 человека). Предыдущий максимум был накануне - 456 смертей, а до этого 12 ноября - 439 смертей.

В Москве за последние сутки выявили 6 438 заражений. Накануне в столице было 4 174 заболевших - это было минимальное число с 28 октября.

В Петербурге суточный прирост заболевших вновь обновил антирекорд - 2 312 случаев; четвертый день подряд в городе выявляют более двух тысяч случаев в сутки.

При этом выписаны за сутки 25 573 пациента - и это абсолютный максимум за весь период. Второй день подряд число выписанных превышает число новых выявленных случаев. Такое происходит впервые этой осенью.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор объявил, что пациентов с Covid-19 можно будет выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух.

В Петербурге - новые ограничения

С 23 ноября в Санкт-Петербурге введут дополнительные ограничительные меры. В городе запретят посещать спортивные мероприятия, а в торговых центрах закроются все заведения общепита и ледовые катки.

В концертных залах, театрах и кинотеатрах с 1 декабря станут продавать не более 25% мест. Аналогичные ограничения на прошлой неделе ввели в Москве.

Для посещения ледовых катков, которые находятся не в торговых центрах, появились дополнительные требования. Так, на открытых и крытых площадках в зоне катания на десять квадратных метрах сможет находиться только один человек. Для крытых катков есть еще одно ограничение: там запрещается кататься более чем 30 людям одновременно. Также на льду не смогут находиться вместе и те, кто просто катается, и те, кто занимается спортивной подготовкой. На открытых катках, кроме того, запрещается работа раздевалок.

Деятельность профессиональных спортивных клубов эти изменения не затронут, заявили власти Петербурга.

Главврач московской больницы рассказал об инциденте с кислородной трубой

В больнице в московской Коммунарке, где ранее произошла разгерметизация кислородной линии, утром в четверг все работает в обычном режиме. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в «Фейсбуке».

«Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было... Больница работает в обычном порядке», - написал он. Пациентов из соседних корпусов все равно переместили, уточнил главврач. Он принес извинения пациентам за доставленные неудобства.