Джокович о поражении от Медведева: «Я провел плохой матч. Мог и должен был сыграть лучше»

«У меня был очень плохой отрезок из семи геймов, которые я проиграл со счета 3:2 в первом сете. Внезапно он повел 6:3, 3:0. Против лучших игроков мира такое допускать нельзя. В целом он был лучше, в этом никаких сомнений. Мы хорошо начали – оба. До счета 3:3 матч шел довольно ровно, но потом прошел затяжной гейм, в котором я упустил несколько гейм-пойнтов. А после брейка он прибавил», - сказал Джокович.

По словам серба, он допускал невынужденные ошибки: «Игровой и физический уровень в целом упали. Где-то 15 минут я не мог поймать нужный ритм. Он это использовал и держал подачу до конца. Против него очень трудно сделать брейк. Он потрясающе подает, отлично двигается. Сегодня почти не давал мне невынужденные ошибки и легкие очки. Я провел плохой матч. Мог и должен был сыграть лучше. Но нужно отдать Даниилу должное за высокий уровень».