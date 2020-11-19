"Помогает против коронавируса": Бизнес по продаже опасного диэтилового эфира расцвел пышным цветом

Это знание, очевидно, не в новинку пользователям эфира, но на репутацию "чудодейственного средства" оно не влияет. «Теперь говорят, что эфир помогает от коронавируса, - сказала 78-летняя жительница Выру, которая не захотела обнародовать свое имя в газете. - Но ни черта он не помогает».

Синяя или красная крышка

Но от эфира есть польза в случае других неприятностей, добавила она. «Эфир помогает при боли в горле и насморке - тогда его нужно вдохнуть. Он также снимает жар», - подтвердила жительница Выру.

Также эфир, по ее словам, очень хорош для смазывания ран и опухших мест "Он снимает любые воспаления, я сама им пользовалась. Мне помогло!" - добавила она.

В молодости она также принимала эфир внутрь: наливала его в чашку, разбавляла водой и выпивала. Или капала на кусковой сахар, но в таком виде ей не понравилось. "Чистый эфир употреблять нельзя - он жжет и перехватывает дыхание", - предупредила она.

По ее словам, при употреблении эфира человек даже не понимает, что опьянел, хотя может опьянеть очень сильно: некоторые видят чертей или ангелов, сама же она после этого ничего не помнит.

В Вырумаа эфир продавали как официально в аптеке, так и неофициально - всегда кто-то знает кого-то, кто знает, у кого его можно достать. Сейчас эфир продают на рынке в Выру, можно его купить и на ярмарках. На последней ярмарке Uma Mekk стояла пара продавцов эфира.

«На рынке можно приобрести литровую бутылку за 30 евро, но можно и поторговаться», - сказала она. На ярмарке она видел эфир с красной крышечкой, за который просили 40 евро за литр. "Его тоже покупали. Немного, но все же. Я не знаю, в чем разница между красной и синей пробкой".

Объявления о продаже эфира встречаются также в газетах и ​​социальных сетях, где желающие могут купить сразу литр или даже пять. Когда позвонили одному продавцу, давшему объявление в газете, он сказал, что цена - 40 евро за литр. По словам продавца, это немецкий, 99,8-процентный, чистый эфир. В Тарту его можно было получить к вечеру следующего дня, потому что сам продавец проживает в Западной Эстонии. Он продает эфир по всей стране.

Также в социальных сетях можно найти страницу , на которой торгуют эфиром немецкого производства с красной крышкой - литровая бутылка за 35 евро. При покупке пяти литров сразу цена составит 140 евро, то есть 28 евро за литр.

На этой же странице также представлен эфир чешского производства с синей крышкой, который стоит 30 евро за литр.

Когда журналист позвонил по номеру телефона, найденному в социальных сетях, продавец первым делом спросил, какой эфир нужен: синий или красный? На вопрос, какой лучше, продавец ответил, что это зависит от того, как его использовать. Услышав, что для питья, продавец предложил немецкий эфир с красной крышкой, потому что "он чище".

Чешский же эфир он предложил использовать для компрессов, потому что он "более технический". Продавец был готов доставить товар к вечеру того же дня.

На той же странице есть еще один номер телефона. Его владелец не ответил на звонок, но позже перезвонил. Он сказал, что к шести часам вечера может принести бутылку к двери. Журналист вежливо отклонил предложение продавца, сказав, что ему нужно еще немного подумать.