Ратас: у меня нет информации о советнице Репс, исполняющей роль няни

Премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции сказал, что не располагает информацией о некоей советнице министра образования Майлис Репс, которая получает в министерстве зарплату, но на деле сидит у Репс дома и занимается воспитанием ее детей.
По словам Ратаса, нет ничего необычного в том, что парламентская комиссия по борьбе с коррупцией вызовет кого-либо из министров, как это сделано в отношении Репс. «И я несколько раз представал перед этой комиссией», - сообщил Ратас.
Он признал при этом, что упомянутая тема все же важна. «Ответы дать необходимо и я согласен, что у очень многих семей, в том числе, и многодетных, подобных возможностей нет. И Репс должна отчитаться по данному вопросу», - подчеркнул премьер-министр.
Министр юстиции Райво Аэг и министр сельской жизни Арво Аллер отметили, что они не могут осудить поведение Репс до того, как компетентные учреждения выскажут по этому поводу свое мнение.
Газета Õhtuleht ранее написала, что водитель министерства постоянно возит детей Майлис Репс в школу и в детский сад, а также, что Репс приняла на работу советницу, которая на самом деле занимается воспитанием и уходом за ее детьми.