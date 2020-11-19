Ратас: у меня нет информации о советнице Репс, исполняющей роль няни

По словам Ратаса, нет ничего необычного в том, что парламентская комиссия по борьбе с коррупцией вызовет кого-либо из министров, как это сделано в отношении Репс. «И я несколько раз представал перед этой комиссией», - сообщил Ратас.

Он признал при этом, что упомянутая тема все же важна. «Ответы дать необходимо и я согласен, что у очень многих семей, в том числе, и многодетных, подобных возможностей нет. И Репс должна отчитаться по данному вопросу», - подчеркнул премьер-министр.

Министр юстиции Райво Аэг и министр сельской жизни Арво Аллер отметили, что они не могут осудить поведение Репс до того, как компетентные учреждения выскажут по этому поводу свое мнение.