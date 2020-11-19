Конституция обязывает: рожать, рожать и рожать!

Демографическая проблема совсем не является хоть сколько-нибудь сложной, как её тут пытаются представить так называемые интеллектуалы-либералы, чересчур много о себе возомнившие. Следует лишь вписать в Конституцию, что повышение рождаемости является священным долгом каждого гражданина, и пусть только попробуют отлынивать!
Во всяком случае, так (или примерно так) рассуждают сторонники референдума на тему семьи и брака, о необходимости которого всё время говорят большеви…, извините – партия EKRE. Я, наверное, утрирую, хотя сам в этом не очень уверен: от наших консервативных национал-радикалов можно ждать чего угодно, в этом мы имеем перманентную возможность убедиться на протяжении нескольких лет.
Не пандемией единой
На фоне непрерывно ширящегося потока сообщений, связанных со второй волной пандемии COVID-19, странновато выглядит недавняя публикация на страницах Postimees мнения политолога Мартина Мельдера, который пишет о проблеме, вроде бы, и не актуальной, поскольку она далека от споров – носить ли медицинские маски, как их носить, где, когда и зачем.
А между тем, напоминает Мельдер, «эстонское общество, как практически и любое другое западное общество, переживает демографический кризис». И если отбросить всю шелуху, наслоившуюся за последние месяцы вокруг действующей коалиции и возглавляющей её (по факту!) «семейной партии Хельме», то можно утверждать, что, собственно, всё происходящее, включая пресловутый референдум, продиктовано этим самым кризисом. Уточняю: не пандемическим, а демографическим. Просто в захлестнувшей нас мистерии иногда (я бы даже сказал – по большей части) средства затмевают, а то и подменяют собой цель.
На мой взгляд, цитируемое выступление Мартина Мельдера – едва ли не единственная за последние пару лет широко и внятно озвученная вменяемая попытка дать происходящему в эстонском социально-политическом пространстве объективную и адекватную оценку, включая анамнез, анализ и прогноз. Или, по крайней мере, одна из крайне немногих. Во всяком случае, на русском языке.
Как человек интеллигентный, политолог формулирует наиболее острые моменты развернувшихся сражений за чистоту эстонской нации и неприкосновенность традиций, стараясь оставаться в рамках приличия.
В частности, комментируя тот нахрап, с которым EKRE продавливает идею брачно-семейного референдума, Мельдер высказывает предположение: «Прописывание брака между мужчиной и женщиной преследует не ту цель, чтобы ограничить чьи-то права, кого-то преследовать или дискриминировать. Чтобы запретить любовь. Цель этого – сказать, что важно для общества – стабильное сожительство между мужчиной и женщиной, которое является одной из предпосылок сохранения и прироста нации. Высказывание за это изменение означает поддержку той точки зрения, что эстонский народ, а вместе с ним и эстонская культура должны воспроизводиться изнутри».
Сомневаюсь, однако, что рядовой избиратель, сочувствующий тандему Хельме, сможет, да и захочет, вдаваться в такие тонкости. Для него как раз важно запретить этим… разноцветным посягательство на наши традиционные ценности. Потребуется ради этого преследовать и дискриминировать – да без проблем!
Как спелись Кремль и Ватикан
Слов нет: самым желательным решением демографической проблемы является повышение рождаемости. Но никакими запретами или, напротив, директивными предписаниями добиться этого невозможно. На самом деле существует единственный по-настоящему надежный способ достижения заветной цели. Это повышение жизненного уровня и качества самой жизни.
У данного показателя имеются два, казалось бы, взаимоисключающих свойства. В середине прошлого века, когда на уровне ООН и ЮНЕСКО обсуждалась обострившаяся к тому моменту проблема неконтролируемого повышения рождаемости в странах третьего мира, впервые (и, к сожалению, в последний раз) совпали мнения двух участников дискуссии: Ватикана и СССР. Обе стороны считали, что кардинально решить означенную проблему можно не усиленной пропагандой применения противозачаточных средств и не принудительной стерилизацией населения (а раздавались и такие предложения!), а именно повышением уровня жизни.
Дело в том, что психологически людям, живущим в нищете, безразлично, сколько у них детей. Срабатывает эффект, грубо формулируемый в просторечии: «проще новых сделать, чем этих помыть».
Но как только доход семьи увеличивается настолько, что можно приобрести приличное жилье, одежду и даже какую-то бытовую технику, возникает желание потратить деньги на другие предметы комфорта. А для этого, чтобы уложиться в рамки бюджета, лучше «этих помыть», а к воспроизводству рода относиться более рационально, чтобы сэкономить средства для других целей.
Если этот процесс становится стабильным, и материальное благополучие семьи продолжает расти, то в какой-то момент достигается рубеж, за которым семья уже может себе позволить иметь больше детей, причем не «абы каких», а сытых, обутых и одетых, которым можно дать хорошее воспитание и образование. И в дальнейшем уже они – эти дети – продолжат укреплять и развивать семейный успех и, как следствие, численность потомства. Вот почему многодетность, но уже на качественно ином уровне, становится нормой в экономически развитых государствах Америки и Европы, а сегодня – уже и определенных регионов Азии.
Что такое «ум»?
Да, этот процесс не так однозначен, и на следующих этапах возникают новые факторы, препятствующие безудержно прогрессирующему росту рождаемости. Но мы пока еще не достигли даже первого уровня этой лестницы, так что беспокоиться о третьем-четвертом сейчас просто, мягко говоря, преждевременно.
Законный вопрос: где взять деньги? С моей стороны было бы слишком самонадеянным давать безапелляционный ответ. Хотя некоторые соображения все-таки высказать можно.
Во-первых (да не махайте вы так сильно руками!), отобрать явно лишние десятые доли процента ВВП у священной коровы – военного бюджета. Оставить обетованные два процента (хотя и их много, но уж назвались груздями – надо лезть в кузов…), а остальные, от своих же щедрот, можно и вернуть, НАТО не обеднеет, а нам дополнительная пара-тройка сотен евро лишними не будет.
А во-вторых, перестать тратить деньги, тоже – в пересчете на живые души – совсем не маленькие, на реально бессмысленные опросы.
Брак – это нерушимый союз мужчины и женщины? Человек – это существо с одной головой, двумя руками и двумя ногами? Или тот, кто звучит гордо? EKRE – это ум, честь и совесть нашей эпохи? А тогда ум – это EKRE минус честь и совесть?
Или во сколько?