Конституция обязывает: рожать, рожать и рожать!

У данного показателя имеются два, казалось бы, взаимоисключающих свойства. В середине прошлого века, когда на уровне ООН и ЮНЕСКО обсуждалась обострившаяся к тому моменту проблема неконтролируемого повышения рождаемости в странах третьего мира, впервые (и, к сожалению, в последний раз) совпали мнения двух участников дискуссии: Ватикана и СССР. Обе стороны считали, что кардинально решить означенную проблему можно не усиленной пропагандой применения противозачаточных средств и не принудительной стерилизацией населения (а раздавались и такие предложения!), а именно повышением уровня жизни.

Дело в том, что психологически людям, живущим в нищете, безразлично, сколько у них детей. Срабатывает эффект, грубо формулируемый в просторечии: «проще новых сделать, чем этих помыть».

Но как только доход семьи увеличивается настолько, что можно приобрести приличное жилье, одежду и даже какую-то бытовую технику, возникает желание потратить деньги на другие предметы комфорта. А для этого, чтобы уложиться в рамки бюджета, лучше «этих помыть», а к воспроизводству рода относиться более рационально, чтобы сэкономить средства для других целей.

Если этот процесс становится стабильным, и материальное благополучие семьи продолжает расти, то в какой-то момент достигается рубеж, за которым семья уже может себе позволить иметь больше детей, причем не «абы каких», а сытых, обутых и одетых, которым можно дать хорошее воспитание и образование. И в дальнейшем уже они – эти дети – продолжат укреплять и развивать семейный успех и, как следствие, численность потомства. Вот почему многодетность, но уже на качественно ином уровне, становится нормой в экономически развитых государствах Америки и Европы, а сегодня – уже и определенных регионов Азии.

Что такое «ум»?

Да, этот процесс не так однозначен, и на следующих этапах возникают новые факторы, препятствующие безудержно прогрессирующему росту рождаемости. Но мы пока еще не достигли даже первого уровня этой лестницы, так что беспокоиться о третьем-четвертом сейчас просто, мягко говоря, преждевременно.

Законный вопрос: где взять деньги? С моей стороны было бы слишком самонадеянным давать безапелляционный ответ. Хотя некоторые соображения все-таки высказать можно.

Во-первых (да не махайте вы так сильно руками!), отобрать явно лишние десятые доли процента ВВП у священной коровы – военного бюджета. Оставить обетованные два процента (хотя и их много, но уж назвались груздями – надо лезть в кузов…), а остальные, от своих же щедрот, можно и вернуть, НАТО не обеднеет, а нам дополнительная пара-тройка сотен евро лишними не будет.

А во-вторых, перестать тратить деньги, тоже – в пересчете на живые души – совсем не маленькие, на реально бессмысленные опросы.

Брак – это нерушимый союз мужчины и женщины? Человек – это существо с одной головой, двумя руками и двумя ногами? Или тот, кто звучит гордо? EKRE – это ум, честь и совесть нашей эпохи? А тогда ум – это EKRE минус честь и совесть?