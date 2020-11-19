В Госуму РФ внесен законопроект о блокировке Facebook, Youtube и Twitter

"С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Санкции коснутся ресурсов, нарушающих права и свободы граждан РФ

Законопроект предусматривает появление в законодательстве РФ статуса владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ. Он может быть присвоен генпрокурором по согласованию с МИД России, в частности, за дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.

Кроме того, таким статусом предполагается наделять сайты, ограничивающие доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан.

Роскомнадзор сможет полностью или частично ограничивать доступ к таким сайтам с помощью аппаратуры на сетях операторов связи.

В Кремле законопроект одобрили, интернет-омбудсмен раскритиковал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал инициативу законодателей, заявив о необходимости механизма реагирования на дискриминационные действия интернет-платформ, ограничивающих российские СМИ. "Мы их видели в последние недели, месяцы. И конечно, этому нужно противодействовать", - заявил он. Песков также отметил, что аналогичные проблемы у интернет-гигантов есть и на Западе. "Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют", - уверен он.

Между тем интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев назвал новый законопроект сомнительным и выразил уверенность, что он не даст должного эффекта. "Технически реализовать это будет затруднительно, хотя возможно. Я оцениваю эту инициативу как потенциально возникшие риски по деградации интернета, они могут повлиять на сторонние сервисы в интернете и работу Сети. И они могут быть достаточно непредсказуемыми", - заявил он в интервью "Интерфаксу".