Веб-констеблю пожаловались, что ученики начальной школы смотрят порно

«В ходе эксперимента с уездным веб-констеблем мы хотим выяснить, можно ли вести работу по уездам, и как вообще определить понятие региона», - сказала Райд, которая пока будет работать до конца января.

Кармен Рауд. ФОТО: PPA

Закончившая Школу полиции в Пайкузе Рауд в течение 13 лет занималась профилактикой вместе с работниками разных отделов полиции.

Утро веб-констебля начинается с прочтения новостей. Так можно понять, какие темы могут обсуждать жители страны. Далее Рауд через свой аккаунт в Facebook изучает местные группы: «Смотрю, есть ли там темы, которые люди комментируют или делятся своими проблемами. Также нужно обработать электронные письма и почтовый ящик в мессенджере, при необходимости ответить на письма или направить нуждающегося в помощи дальше». Рауд уточнила, что ее работа не сводится к одному только компьютеру. Время от времени она читает в школах лекции о безопасности в социальных сетях.

Если полицейский получает информацию о каком-то подозрительном событии, по возможности она советуется с коллегами: «Выясняем, можем ли мы как-то вмешаться в тему. Я как соединительное звено между полицией и людьми»

По словам Рауд, не так редки случаи, когда на прочитанное приходится реагировать по выходным: «Если имеется горящее обращение, например, какой-то человек попал в беду или происходит что-то подобное, то до понедельника ждать не будем».

Основной проблемой являются мошенничества: создают поддельные аккаунты и начинают давить на добросердечность людей, выманивая деньги: «Кто-то застрял в какой-то стране, не может попасть домой и у него кончились деньги. Сегодня утром получила сообщение от человека, который получил письмо о том, что какому-то пенсионеру крайне важно найти 2000 евро. Отдельная тема – всевозможные кредиты, когда обещают дать деньги, но для начала определенную сумму нужно куда-то перевести».

Веб-констеблю сообщали и о так называемых фишинговых письмах, которые кажутся безобидным, поскольку сначала просят пару десятков-сто евро: «Людям такие суммы не кажутся дикими». Недавно, например, в СМИ рассказывал о схеме обмана, когда обещали прислать из-за границы щенков: «Люди не думают о том, что щенков не посадят в другой стране на самолет и не отправят в дорогу одних. Тогда просили денег на билет на самолет для собаки. Еще просят на вакцинацию – по паре сотен евро. Естественно, доверчивый покупатель в итоге остается и без денег, и без собаки, которую показывали на фото».

Чаще всего мошенники работают из-за границы, что осложняет их поимку: «Переводы Google стали настолько хорошими, что иногда невозможно больше понять, было ли письмо переведено с другого языка, и находятся те, кто попадается на крючок. Если имеются странности в построении предложения или текста, то это можно выявить».

Ни одного расследования Рауд пока не начала, но полицейские и не обязаны всегда возбуждать дела: «Приходит, например, письмо от человека, взявшего лжекредит, в семье которого имеются маленькие дети. В таком случае, мы передаем информацию местному полицейскому и социальному работнику, которые проверят, не находятся ли дети в опасности. В конкретном случае человек пытался взять кредит у странного поставщика услуги. Чтобы получить кредит, он должен был заплатить плату за договор в размере 50 евро, что он и сделал. Денег он, конечно, не увидел».

Кредитора, конечно, найдут, но, по словам констебля, к сожалению, в полицию с такими вопросами обращаются реже, чем могли бы: «Людям явно стыдно, но я призываю их обращаться».

По словам веб-констебля, проблемы есть и с изучением детьми запрещенных сайтов: «Их очень много. Я думаю, что телефоны молодых людей наполнены тем, что должно насторожить родителей. Матери и отцы могли бы больше говорить об этом, а не просто отключать интернет или блокировать какие-то сайты. Нужно объяснить, какие опасности там скрываются», - говорит Рауд о комнатах общения, сайтах знакомств и порносайтах.

«Недавно ко мне обратился гражданин, который обеспокоился тем, что дети второго-третьего класса смотрят порно. В таком случае нужно выяснить, как дети их нашли: из интереса или кто-то их туда направил. Последнее – это уже подсудное дело. И родители обязаны говорить детям, что порно – это не реальность, что это не имеет ничего общего с нормальным сексуальным поведением», - объяснила Рауд.