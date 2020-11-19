Картина дня: пугающая коронавирусная статистика, проблемы рынка труда и новый порядок выплаты больничных

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 ноября.
Статистика коронавируса в Эстонии: 7152 теста, 414 зараженных и одна смерть
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7152 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 414, то есть 5,8% от общего количества тестов. Читать далее...
Безработных все больше, а работать некому
Хотя экономические аналитики считают, что безработица в ближайшем будущем установит новые рекорды, в то же время некоторые работодатели жалуются, что работников просто нет. Читать далее...
Ратас: больничный со второго дня будут оплачивать с января по апрель
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...
По Эстонии прокатилась новая волна краж автомобильных катализаторов
В уездах Вырумаа, Пыльвамаа и Тартумаа в ноябре произошли кражи катализаторов из легковых автомобилей, поэтому полиция рекомендует автомобилистам внимательно следить за своим имуществом. Читать далее...
Андрес Херкель: главные поражения Путина за последнее время
"Главный проигравший на мировой политической арене за последнее время — не Дональд Трамп, а Владимир Путин", - считает Андрес Херкель.
Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?
Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться прокуратура и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях? Смотрите видео...
Пярнуский кайтселийтчик хранил дома килограммы взрывчатых веществ
В феврале прошлого года полицейские и собака-сапер зашли на кухню двухэтажного дома, расположенного в волости Мыйзакюла. Под шкафом они обнаружили коробку с десятками патронов и гильз, на кухонной полке черный револьвер Fenix, в шкафу – части винтовки. И это было только начало. Читать далее...
Нарвитянка с коронавирусом скончалась не от COVID-19
В Нарвской больнице утром во вторник, 17 ноября, скончалась 46-летняя пациентка с коронавирусом, которую уже назвали в печати "самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии". Медики и чиновники все же против столь категоричного определения. Читать далее...
В Йыхви из-за пожара пришлось эвакуировать людей: погибли двое
В среду вечером в поселке Таммику в Йыхви открытым огнем горел частный дом. Поскольку дым распространялся в направлении улицы Тамме, полиция эвакуировала жильцов расположенных на ней домов. Читать далее...
В Латвии без маски больше не обслуживают и не пускают в общественные помещения
С сегодняшнего дня люди без масок не будут допускаться в общественные помещения, а поставщикам услуг предписано не обслуживать людей без масок, предусматривают принятые правительством Латвии поправки. Читать далее...
В Госуму РФ внесен законопроект о блокировке Facebook, Youtube и Twitter
На рассмотрение Госдумы РФ поступил законопроект, предусматривающий блокировку и другие санкции в отношении сайтов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ. Документ внесен группой депутатов и сенаторов в четверг, 19 ноября, и в случае принятия позволит российским властям блокировать иностранные соцсети. Читать далее...
Ратас: у меня нет информации о советнице Репс, исполняющей роль няни
Премьер-министр Юри Ратас в четверг на пресс-конференции сказал, что не располагает информацией о некоей советнице министра образования Майлис Репс, которая получает в министерстве зарплату, но на деле сидит у Репс дома и занимается воспитанием ее детей. Читать далее...
В Таллинне изменится маршрут автобусной линии и появятся новые остановки
Новые остановки общественного транспорта на ул. Мустамяэ (перед творческим центром «Кулло») и на улице Форелли улучшат комфорт пассажиров общественного транспорта в этом районе, а также наладят лучшее сообщение между районом улиц Лаки и Форелли с Пыхья-Таллинном, Мустамяэ, Нымме и Мяннику. Читать далее...
У пассажира круиза Хельсинки-Таллинн выявлен Covid-19: ситуация во время концерта вышла из-под контроля
Принимавший участие в вечеринке «Круиз в никуда» пассажир лайнера Tallink Silja Victoria I, вышедшего из Хельсинки в прошлую пятницу, сдал положительный тест на коронавирус, остальные участники находятся под наблюдением Департамента здравоохранения Финляндии THL. Читать далее...
В Эстонии резко выросла заболеваемость среди молодежи
По данным Департамента здоровья, за последние недели заболеваемость коронавирусом значительно выросла в возрастной группе от десяти до 19 лет, поэтому специалисты просят критически пересмотреть деятельность молодежных центров и кружков по всей Эстонии. Читать далее...
Как дома престарелых Ида-Вирумаа оберегают клиентов от коронавируса?
Наибольшую опасность Covid-19 представляет для пожилых пациентов. Поэтому вызвала тревогу вспышка заболевания в Клинике восстановительного лечения и сестринской помощи Ида-Вируской центральной больницы. В среду здесь был введен запрет на посещение и 14-дневный карантин. Руководители домов престарелых из соседних городов сообщают, что на их постояльцах эта вспышка не должна сказаться. Читать далее...
Неприкрашенная правда об электричестве: готовы ли мы сократить потребление на 40%?
Графики из отчета о сетевых предприятиях, входящих в европейскую систему электроснабжения, который подготавливается в ENTSO-E, дают понять, что к 2030 году в Эстонии будет производиться всего 800 мВт управляемой мощности, а с большой вероятностью и того меньше. Наш основной оператор Elering должен ответить, как он планирует действовать в ситуации, когда мощностей явно будет не хватать, пишет в Postimees член совета Eesti Energia Эйнари Кисель. Читать далее...
Тысячи заболевших: в Эстонии растет заболеваемость ОРЗ
Рост заболеваемости вирусными инфекциями продолжается: на прошлой неделе к врачам с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 3124 человека, треть заболевших - дети. Читать далее...