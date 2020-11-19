Картина дня: пугающая коронавирусная статистика, проблемы рынка труда и новый порядок выплаты больничных

Статистика коронавируса в Эстонии: 7152 теста, 414 зараженных и одна смерть

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7152 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 414, то есть 5,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Безработных все больше, а работать некому

Хотя экономические аналитики считают, что безработица в ближайшем будущем установит новые рекорды, в то же время некоторые работодатели жалуются, что работников просто нет. Читать далее...

Ратас: больничный со второго дня будут оплачивать с января по апрель

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк. Читать далее...

По Эстонии прокатилась новая волна краж автомобильных катализаторов

В уездах Вырумаа, Пыльвамаа и Тартумаа в ноябре произошли кражи катализаторов из легковых автомобилей, поэтому полиция рекомендует автомобилистам внимательно следить за своим имуществом. Читать далее...

Андрес Херкель: главные поражения Путина за последнее время

"Главный проигравший на мировой политической арене за последнее время — не Дональд Трамп, а Владимир Путин", - считает Андрес Херкель.

Яна Тоом: разве 5700 грязными достаточно на семью в семь человек?

Дети министра Майлис Репс ездят в школу за счет налогоплательщиков. В результате делом главы Минобраза хочет заняться прокуратура и парламентская комиссия по борьбе с коррупцией. Как совмещать высокие и ответственные должности с заботой о детях? Смотрите видео...

Пярнуский кайтселийтчик хранил дома килограммы взрывчатых веществ

В феврале прошлого года полицейские и собака-сапер зашли на кухню двухэтажного дома, расположенного в волости Мыйзакюла. Под шкафом они обнаружили коробку с десятками патронов и гильз, на кухонной полке черный револьвер Fenix, в шкафу – части винтовки. И это было только начало. Читать далее...

Нарвитянка с коронавирусом скончалась не от COVID-19

В Нарвской больнице утром во вторник, 17 ноября, скончалась 46-летняя пациентка с коронавирусом, которую уже назвали в печати "самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии". Медики и чиновники все же против столь категоричного определения. Читать далее...

В Йыхви из-за пожара пришлось эвакуировать людей: погибли двое

В среду вечером в поселке Таммику в Йыхви открытым огнем горел частный дом. Поскольку дым распространялся в направлении улицы Тамме, полиция эвакуировала жильцов расположенных на ней домов. Читать далее...

В Латвии без маски больше не обслуживают и не пускают в общественные помещения

С сегодняшнего дня люди без масок не будут допускаться в общественные помещения, а поставщикам услуг предписано не обслуживать людей без масок, предусматривают принятые правительством Латвии поправки. Читать далее...

В Госуму РФ внесен законопроект о блокировке Facebook, Youtube и Twitter