Чт, 19.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

Заболевшая COVID-19 и впавшая в кому британка родила близнецов

Новорожденные близнецы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Breauxtherlylove / CATERS NEWS/Breauxtherlylove / CATERS NEWS

В Великобритании заболевшая COVID-19 и впавшая в кому женщина родила близнецов, пишет Deutsche Welle.

Это произошло еще в апреле, но новость стала известна за пределами Соединенного Королевства только сейчас. Женщина находилась в коме 4 недели и очнулась спустя 16 дней после кесарева сечения.

Мальчик и девочка появились на свет на 26-й неделе беременности с весом всего 850 и 770 грамм и были выписаны после почти четырехмесячного пребывания в больнице.

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 56 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 39 млн пациентов. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back