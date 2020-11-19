Заболевшая COVID-19 и впавшая в кому британка родила близнецов

В Великобритании заболевшая COVID-19 и впавшая в кому женщина родила близнецов, пишет Deutsche Welle.
Это произошло еще в апреле, но новость стала известна за пределами Соединенного Королевства только сейчас. Женщина находилась в коме 4 недели и очнулась спустя 16 дней после кесарева сечения.
Мальчик и девочка появились на свет на 26-й неделе беременности с весом всего 850 и 770 грамм и были выписаны после почти четырехмесячного пребывания в больнице.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 56 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 39 млн пациентов.