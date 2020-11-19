Заболевшая COVID-19 и впавшая в кому британка родила близнецов

Это произошло еще в апреле, но новость стала известна за пределами Соединенного Королевства только сейчас. Женщина находилась в коме 4 недели и очнулась спустя 16 дней после кесарева сечения.

Мальчик и девочка появились на свет на 26-й неделе беременности с весом всего 850 и 770 грамм и были выписаны после почти четырехмесячного пребывания в больнице.