В список выдающихся ученых мира попало десять связанных с Эстонией исследователей

Согласно статуту, Clarivate включает в свой список ученых, которые оказали значительное влияние в своей области, а также опубликовали ряд статей, попавших в 1% самых цитируемых.

В список попали следующие ученые из Эстонии:

Кесси Абаренков, старший научный сотрудник Тартуского университета кафедры биоинформатики, основной областью исследований которой является популяризация информатики биоразнообразия грибов и развитие базы данных по биоразнообразию грибов PlutoF.

Хейкки Юннинен. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Профессор физики окружающей среды ТУ Хейкки Юннинен, который в своей научной работе занимается физикой атмосферы: он изучает наночастицы, которые создают облака, влияние аэрозолей на атмосферу и ищет ответы на вопросы, связанные с изменением климата. В последние недели профессор Юннинен привлек внимание общественности в связи с тестированием масок для защиты от коронавируса.

Урмас Кыльялг. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Директор Музея естественной истории ТУ и ботанического сада, академик Урмас Кыльялг - выдающаяся фигура в эстонской микологии, он активно занимается изучением систематики и биоразнообразия грибов.

Мартин Зобель и Мари Моора ФОТО: Erlend Staub/Erlend Staub/Scanpix Baltics

Мартин Зобель, профессор экологии растений Тартуского университета, изучает процессы, лежащие в основе разнообразия растений, в том числе то, как почвенные грибы влияют на распространение растений. Мари Моора - профессор экологии биоценоза в Тартуском университете, чьи исследования сосредоточены в основном на изучении разнообразия видов: конкуренции растений, арбускулярной микоризы, объединяющей грибы и растения, и биологических взаимодействий в биосообществах растений.

Лехо Тедерсоо ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp/Scanpix

Лехо Тедерсоо, профессор микологии Тартуского университета, также занимается изучением грибов, почв и взаимосвязей между грибами и растительностью. Кроме того, темой его исследований является биогеография грибов. Также этим занимается ассоциированный профессор молекулярной экологии ТУ Мохаммед Бахрам, который в основном работает в Упсальском университете.

Юло Нийнеметс. ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti meedia / Scanpix Baltics

В список Clarivate попал и ученый не из Тартуского университета. Это Юло Нийнеметс, профессор физиологии растений Университета естественных наук Эстонии, команда которого изучает стрессовое состояние растений и химические сигналы между биосферой и атмосферой.

Маарья Эпик ФОТО: Erlend Staub/Erlend Staub/Scanpix Baltics

Впервые в список попала и старший научный сотрудник ТУ Маарья Эпик, которая занимается экологией растений. Она изучает арбускулярную микоризу молекулярными методами изучения. Кроме того, она способствовала восстановлению экосистем и развитию устойчивого сельского хозяйства.

Из исследователей, работающих в Таллинне, представлена ​​только Линда Холлебеэк, ассоциированный профессор маркетинга Таллиннского технологического университета, чья работа связана с изучением использования потребителями дигитальных технологий, соцмедиа и голосовых роботов.

В 2019 году в список Clarivate попали 600 ученых, десять из которых были эстонскими.