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Михаил Кылварт
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В Таллинне изменится маршрут автобусной линии и появятся новые остановки

В Таллинне изменится маршрут автобусной линии и появятся новые остановки.

ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

Новые остановки общественного транспорта на ул. Мустамяэ (перед творческим центром «Кулло») и на улице Форелли улучшат комфорт пассажиров общественного транспорта в этом районе, а также наладят лучшее сообщение между районом улиц Лаки и Форелли с Пыхья-Таллинном, Мустамяэ, Нымме и Мяннику.

Как отметил вице-мэр Андрей Новиков, объединяющий множество предприятий регион улиц Форелли и Лаки, нуждался в удобном транспортном сообщении.

«Дополнительная остановка общественного транспорта и изменение маршрута линии номер 33 обеспечивают более удобное сообщение, прежде всего, для расположенных на улицах Форелли и Лаки предприятий, а также для всех пассажиров, которые направляются в Пыхья-Таллинн, Мустамяэ, Нымме и Мяннику, - сказал Новиков. – Автобусный маршрут пролегает теперь по улицам Форелли и Лаки и делает остановки «Форелли» и «Левенру» на обоих направлениях».

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, этот проект решит сразу несколько серьезных проблем местных жителей.

«Построенная на ул. Мустамяэ новая остановка теперь вмещает два удлиненных автобуса, – сказал Яанус Рийбе. – В ходе работ также было реконструировано уличное освещение, построены пешеходные дорожки и решена проблема отвода дождевой воды».

Новая остановка общественного транспорта на ул. Мустамяэ по направлению в город (3 м шириной и 41 м длиной) вмещает теперь два удлиненных автобуса. Также позади остановки построена пешеходная дорожка, а на ул. Мустамяэ по направлению в центр изменена ширина проезжей части. На ул. Форелли построили по принципу открытого кармана подходящую для удлиненных автобусов остановку (3 м шириной и 21 м длиной). Для слабовидящих перед пешеходным переходом установлены тактильные указатели, выполненные из рельефной плитки.

Строительные работы общей стоимостью 228 000 евро осуществило InfraRoad AS.

В Таллинне изменится маршрут автобусной линии и появятся новые остановки.

ФОТО: Tallinna kommunikatsioon

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