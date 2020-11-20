«Больше подобного опыта я не желаю»: учителя о дистанционном обучении

Внезапное введение чрезвычайного положения в марте 2020 года повергло население в шок. Паника, скупка всего, что не портится в течение недели, дезориентированность - все это было следствием отсутствия представления о происходящем. Резкое ухудшение ситуации привело к логичному решению со стороны правительства закрыть все места скопления людей.

Учебные заведения были закрыты одними из первых. Поспешное отправление учеников по домам потребовало новой системы обучения. Дистанционка, с которой столкнулся каждый ученик, представляет собой виртуальные уроки, семинары и контрольные работы.

Новая система вызвала у учеников и их родителей смешанные чувства, и сегодня мы решили спросить мнения о дистанционном обучении учителей. Учитель литературы в Гимназии Ярвеотса Анн Арувеэ, комментируя удаленное образование, сказал: «Больше подобного опыта я не желаю».

Также были опрошены 63 учителя из нескольких гимназии, речь идет о преподавателях с 1-го по 12-й класс.

Недовольство, наблюдающееся среди учителей младших классов, объясняется объемом обучения и необходимостью в индивидуальном подходе к каждому ученику. Чувство неудовлетворенности вызывает чрезмерное количество работы и падающий уровень образования. Старшие классы, однако, работают более самостоятельно и ответственно, чем, безусловно, довольны учителя, которые имеют большую свободу в плане преподавания, а также проведения консультаций. Также у них остается свободное время, которое они могут тратить по своему усмотрению. Таким образом, многие учителя отозвались о дистанционном обучении как о более эффективном способе получения образования.

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