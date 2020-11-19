Какие здания России занесены в Книгу рекордов Гиннесса

Всемирный день рекордов Гиннесса (Guinness World Records Day) отмечается в четверг третьей недели ноября. В этот день тысячи людей во всем мире пытаются установить какой-нибудь рекорд, чтобы попасть в очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса.

Первый выпуск книги вышел в 1995 году. В нем были собраны проверенные научные факты. Сегодня это ежегодно обновляемый справочник, который содержит информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.

Какие же российские здания попали в Книгу рекордов Гиннесса?

«Москва-Сити» (Москва)

Москва-Сити. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Башни «Москва-Сити» имеют целый ряд рекордов. Так, в 2015 году «Башня Федерация» получила статус самого высокого здания в Европе. На 89-м этаже башни «Восток» расположена самая высокая смотровая площадка в Европе — Panorama 360. Часы на башне «Запад» попали в Книгу Гиннесса как самые высотные часы в мире. Они размещены на высоте 229 м над уровнем земли.

«Лахта Центр» (Санкт-Петербург)

Лахта центр. ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS/Scanpix

В 2015 году петербургский небоскреб «Лахта Центр» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал держателем мирового рекорда на самую объемную непрерывную заливку бетона — 19 624 кубометра за 49 часов — еще на первом этапе строительства. С 2016 года небоскреб является самым северным в мире, а с 2017 года — самым высоким зданием России и Европы.

Московский государственный университет (Москва)

Здание МГУ. ФОТО: ГЗ МГУ

В 2016 году благодаря ежегодному фестивалю «Круг света» здание МГУ занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная видеопроекция. Ее площадь составила 2,5 тыс. кв. м. За счет компьютерных технологий высотку МГУ превращали в Кремль, Биг-Бен, Эйфелеву башню и другие знаменитые здания.