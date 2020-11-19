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На фоне пандемии коронавируса множество знаменитых лондонских черных кэбов оказались ненужными: из-за карантинных ограничений жители британской столицы намного реже передвигаются по городу, а туристы в Лондон практически не приезжают.

Лондонские такси PA Media

На фоне пандемии коронавируса множество знаменитых лондонских черных кэбов оказались ненужными: из-за карантинных ограничений жители британской столицы намного реже передвигаются по городу, а туристы в Лондон практически не приезжают.

На этой поляне в одном из лондонский пригородов припаркованы больше 200 кэбов, принадлежащих компании GB Taxi Services.

Лондонские такси PA Media

С начала лета число таких такси на улицах Лондона сократилось на 25%: если 7 июня здесь работали 18,9 тыс. кэбов, то 9 ноября - только 15 тысяч.

Однако работы у оставшихся лондонских таксистов теперь совсем мало. GB Taxi Services сообщает, что если до пандемии ее кэбы были обычно заполнены на 95%, то теперь - только на 10%.