Фото и видео ⟩ Строительство футуристичного терминала Юлемисте начнется уже в следующем году

На основе работы Light stream» («Поток света»), победившей в архитектурном конкурсе объединенного терминала Rail Baltic в таллиннском районе Юлемисте, подготовлен эскизный проект здания терминала, вчера вечером в Культурном центре "Линдакиви" состоялось общественное обсуждение плана, пишет Postimees.
Проект был реализован как совместная работа Zaha Hadid Architects и Esplan, и, по словам Тыну Грюнберга, председателя правления Rail Baltic Estonia, тендер на строительство будет объявлен в следующем году.
«Предварительный проект терминала Rail Baltic в Юлемисте уже год подвергается тщательной проработке, в течение которой мы достигли решения, учитывающего пожелания различных сторон, возможности и планы на будущее. Это отнюдь не единственный проект Rail Baltic, это узел общественного транспорта, который в будущем будет работать для каждого жителя и гостя города. Из этого района, сегодня еще находящегося на отшбие, возникнет одна из самых важных артерий, которая заодно соединит аэропорт и весь регион Юлемисте с центром города. Мы хотим вбить первые сваи в землю уже в следующем году», - сказал Грюнберг.
Тендер на строительство терминала и прилегающей территории должен быть проведен в июне следующего года, а весь терминал, включая прилегающую территорию, должен быть завершен к концу 2025 года. Во время строительства трамваи, поезда, автомобили и автобусы должны иметь возможность беспрепятственно передвигаться по улице Суур-Сыямяэ и в районе торгового центра T1.
Терминалу нужно достойное имя
По словам Грюнберга, в следующем году, вероятно, будет проведен конкурс на лучшее название нового пассажирского терминала.
«Если рядом находится аэропорт Леннарта Мери, то и наш международный терминал нельзя оставить без достойного имени», - объяснил Грюнберг.
Процедура разработки детальной планировки совместного терминала все еще продолжается, и вчера вечером в Культурном центре "Линдакиви" состоялось открытое обсуждение.
«На международном архитектурном конкурсе было найдено лучшее архитектурное решение. Железную дорогу желательно расширить, а над ней проляжет S-образное здание. Это чрезвычайно крупное и мощное изменение в районе. В принципе, здесь будут построены представительские ворота Эстонской Республики», - сказал заместитель руководителя Департамента городского планирования Оливер Алвер, представляя планировку во время обсуждения.
С двух сторон от здания терминала будут построены площади. В будущем, по словам Алвера, возможно, возникнет желание построить рядом с железнодорожным вокзалом автовокзал.
«Когда и насколько он будет большим - вопрос пока открытый, но здесь зарезервирована территория под большой автовокзал», - сказал он. Земля также будет зарезервирована для будущей улицы, которая должна обеспечить лучший доступ к терминалу.
Трамвайные пути выпрямят
По словам Алвера, существенная перемена ждет трамвайные пути, которые сейчас идут с улицы Маяка через Петербургское шоссе, а затем проходит под железной дорогой.
«В планировке есть предложение, чтобы трамвайный путь был как можно более прямым. Основная причина в том, что трамвайное движение ускоряется. Очень важно, чтобы трамвай был конкурентоспособным как средство передвижения. Еще одна причина - подвести трамвайную остановку как можно ближе к северному входу в терминал. Когда на поезде приезжают люди, которые раньше не были в Таллинне, так им удобнее всего будет найти следующий вид транспорта», - сказал Алвер.
Еще одним нововведением в планировке стал блок офисных зданий возле Т1. Против него, как и против переноса трамвайных путей, возражали жильцы дома по Петербургскому шоссе, 6. Это четырехэтажный жилой дом, расположенный по другую сторону трамвайных путей от торгового центра. Если трамвайные рельсы перенесут, они пролягут прямо под их окнами. Жители также не согласны с запланированным возле Т1 офисным зданием, поскольку опасаются, что оно может лишить их дневного света.
По словам представителя квартирного товарищества, они согласились бы с новостройкой высотой максимум пять этажей, то есть не выше жилого дома на Петербургском шоссе, 6.
"Относительно этого здания у вас есть полное право. Этот объем не был утвержден Департаментом городского планирования, мы в любом случае рассмотрим его, потому что и Летный департамента также не акцептирует такой объем застройки», - подтвердила начальник отдела Ласнамяэ и Пирита Департамента городского планирования Мари Хейнсоо.
Что касается трамвайных путей, Алвер сказал, что они будут опущены ниже, и в районе дома номер 6 по Петербургскому шоссе они будут на три-четыре метра ниже, чем сейчас.
«Таким образом, ваш дом кажется на более высоком острове, шум от всего терминала снижается на несколько метров», - пояснила чиновник.
Громкоговорители не побеспокоят жителей
Один житель Ласнамяэ предложил произвести отчуждение домов на Петербургском шоссе, 4 и 6 и снести их. По его оценке, жителям можно было бы предоставить квартиры в новостройках Паэпарги, потому что, во-первых, дома 50-60-х годов прошлого века обесценились, а, во-вторых, жилищные условия жителей в любом случае ухудшатся с завершением строительства терминала.
Один житель того же дома счел, что выкупить дома у жителей - неплохая идея. А если это невозможно, то хотя бы пустить трамвай под землей уже начиная с улицы Маяка? Это также решило бы проблему жителей Петербурского шоссе, 4 и 6. Однако оказалось, что это невозможно по нескольким причинам.
Другой житель был обеспокоен громкими объявлениями о прибытии и отправлении поездов на будущей станции. «Их слышно снаружи, и они будут нас беспокоить», - опасается он.
По словам архитектора Левера Лыхмуса, платформы ожидания будут как с севера, так и с юга ограничены акустической стеной, высота которой колеблется в диапазоне от двух до четырех метров, поэтому уличный шум должен стать тише, чем сейчас.
После часового обсуждения процедура планировки сделала еще шаг вперед.