Фото и видео ⟩ Строительство футуристичного терминала Юлемисте начнется уже в следующем году

Проект был реализован как совместная работа Zaha Hadid Architects и Esplan, и, по словам Тыну Грюнберга, председателя правления Rail Baltic Estonia, тендер на строительство будет объявлен в следующем году.

«Предварительный проект терминала Rail Baltic в Юлемисте уже год подвергается тщательной проработке, в течение которой мы достигли решения, учитывающего пожелания различных сторон, возможности и планы на будущее. Это отнюдь не единственный проект Rail Baltic, это узел общественного транспорта, который в будущем будет работать для каждого жителя и гостя города. Из этого района, сегодня еще находящегося на отшбие, возникнет одна из самых важных артерий, которая заодно соединит аэропорт и весь регион Юлемисте с центром города. Мы хотим вбить первые сваи в землю уже в следующем году», - сказал Грюнберг.

Тендер на строительство терминала и прилегающей территории должен быть проведен в июне следующего года, а весь терминал, включая прилегающую территорию, должен быть завершен к концу 2025 года. Во время строительства трамваи, поезда, автомобили и автобусы должны иметь возможность беспрепятственно передвигаться по улице Суур-Сыямяэ и в районе торгового центра T1.

Терминалу нужно достойное имя

По словам Грюнберга, в следующем году, вероятно, будет проведен конкурс на лучшее название нового пассажирского терминала.

«Если рядом находится аэропорт Леннарта Мери, то и наш международный терминал нельзя оставить без достойного имени», - объяснил Грюнберг.

Архитекторы представляют себе терминал Юлемисте так. ФОТО: Nightnurse Images Ag

Процедура разработки детальной планировки совместного терминала все еще продолжается, и вчера вечером в Культурном центре "Линдакиви" состоялось открытое обсуждение.

«На международном архитектурном конкурсе было найдено лучшее архитектурное решение. Железную дорогу желательно расширить, а над ней проляжет S-образное здание. Это чрезвычайно крупное и мощное изменение в районе. В принципе, здесь будут построены представительские ворота Эстонской Республики», - сказал заместитель руководителя Департамента городского планирования Оливер Алвер, представляя планировку во время обсуждения.

С двух сторон от здания терминала будут построены площади. В будущем, по словам Алвера, возможно, возникнет желание построить рядом с железнодорожным вокзалом автовокзал.

«Когда и насколько он будет большим - вопрос пока открытый, но здесь зарезервирована территория под большой автовокзал», - сказал он. Земля также будет зарезервирована для будущей улицы, которая должна обеспечить лучший доступ к терминалу.

Архитекторы представляют себе терминал Юлемисте так. ФОТО: Nightnurse Images Ag

Трамвайные пути выпрямят

По словам Алвера, существенная перемена ждет трамвайные пути, которые сейчас идут с улицы Маяка через Петербургское шоссе, а затем проходит под железной дорогой.