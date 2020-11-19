Мошенники отправляют письма от имени КаПо и Европола

В письме, в котором по имени обращаются к конкретному человеку, сообщается, что человек унаследовал в Западно-Африканском государстве Того три миллиона долларов, которые уже перечислены на счет наследника, но Европол и КаПо задержали перевод. Для получения денег надо заплатить 500 евро и получить сертификат, который подтвердит, что деньги имеют честное происхождение. До сообщения о необходимости уплатить налог человеку может быть также выслано извещение о наследстве с предупреждением, что деньги могут быть задержаны. Это мошенничество и ни в каком случае не надо никуда переводит деньги.

Веб-констебль Андеро Сепп пояснил, что похожие схемы неоднократно использовались и ранее, когда для получения мнимого наследства, посылки или выигрыша в лотерею от получателя требуют уплатить деньги под предлогом налога или таможенной пошлины.

«Чтобы письмо выглядело достовернее, мошенники используют названия и логотипы известных и заслуживающих доверия фирм или организаций. Например, летом стали поступать звонки от имени банков, раньше были случаи, когда мошенники по телефону представляются сотрудниками государственных учреждений. В последнем случае письмо отправлено от имени Европола и в письме содержится предупреждение, что если человек не заплатит налог, его могут вызвать в КаПо на допрос», – рассказал Андеро Сепп.

К данному моменту в полицию поступило сообщение об одном письме, и его получатель не понес материального ущерба. Вероятно, такие письма было разосланы нескольким людям.

Сепп добавил, что при получении такого письма о нем следует сообщить в полицию и ничего не платить. «Как правило, после того, как человек заплатит один раз, следует требование заплатить еще. Таким образом можно лишиться тысяч евро, а надежды получить крупное наследство так и не реализуются», – предостерегает от мошенничества веб-полицейский.

Если вы получите такие письмо:

· Подумайте, насколько реально получение такого наследства.

· Проверьте адрес электронной почты отправителя.

· При необходимости свяжитесь с организаций, от имени которого пришло сообщение. Контакты найдите сами на официальном сайте.

· Присмотритесь к содержанию письма - ошибки и странные выражения являются сигналом, что это обман.