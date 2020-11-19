У пассажира круиза Хельсинки-Таллинн выявлен Covid-19: ситуация во время концерта вышла из-под контроля

В "Круизе в никуда" из Хельсинки в Таллинн, который привлек большое внимание финских и шведских СМИ, приняли участие 1400 пассажиров . На судне было много компаний, а в социальных сетях было размещено множество фотографий и видео с этого события.

Особенно масс-медиа северных соседей были недовольны тем, что хотя в Хельсинки развлекательные заведения вынуждены прекращать продажу алкоголя в 22:00 и закрывать двери в 23:00, это правило не распространяется на суда, где вечеринка может длиться до утра.

В круизном рейсе без заходов в порты, вышедшем из финской столицы в прошлую пятницу, принял участие по крайней мере один коронапозитивный, и у него было много тесных контактов.

Представитель Tallink-Silja признался финским СМИ, что если в начале поездки ситуация была под контролем, то после выхода на сцену ансамбля Klamydia правила безопасности были забыты и толпа собралась перед сценой. На видеозаписи очевидца видно, что зрители не носили маски и не соблюдали дистанцию.

По словам участников круиза, вечеринка продолжалась на прогулочных палубах и каютах лайнера даже после окончания концерта, социальная дистанция не соблюдалась. В ответ на критику судоходная компания заявила, что отменяет все выступления известных артистов, запланированные на круизных лайнерах на декабрь.

Поскольку некоторые из участников пятничного круиза после рейса почувствовали себя плохо, некоторых из них отправили сдавать тест на коронавирус. В четверг пресс-секретарь Tallink сообщил Postimees, что сегодня Департамент здравоохранения Финляндии THL подтвердил положительный результат теста на коронавирус у одного из участников круиза на Victoria I и попросил судоходную компанию сообщить об этом другим участникам круиза и призвать их следить за своим здоровьем.